Böylesi görülmedi! Ülkenin başkentini 500 dron ve 65 füzeyle vurdular

Güncelleme:
Rusya, dondurucu soğukların etkili olduğu bir gecede Ukrayna'ya yılın en büyük hava saldırısını düzenledi; 500'den fazla dron ve yaklaşık 65 füzenin kullanıldığı saldırılar, enerji altyapısını hedef alarak milyonlarca sivili soğuk ve karanlıkta bıraktı.

  • Rusya, Ukrayna'ya yılın başından bu yana en kapsamlı hava saldırısını gerçekleştirdi.
  • Saldırıda 500'den fazla insansız hava aracı ve yaklaşık 65 füze kullanıldı.
  • Saldırılar enerji altyapısını ve büyük şehirleri hedef aldı, elektrik ve ısıtma kesintilerine neden oldu.

Rusya, yılın başından bu yana Ukrayna'ya yönelik en kapsamlı hava saldırısını, dondurucu soğukların etkili olduğu bir gecede gerçekleştirdi. Dış basında yer alan güncel haberlere göre saldırılarda 500'den fazla insansız hava aracı ve yaklaşık 65 füze kullanıldı. Zamanlamanın özellikle sert kış koşullarına denk getirilmesi dikkat çekti.

ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALDILAR

Ukraynalı yetkililer, saldırıların başta enerji altyapısı ve büyük şehirler olmak üzere geniş bir alanı hedef aldığını açıkladı. Elektrik üretim ve dağıtım noktalarının vurulmasıyla birçok bölgede ısıtma ve elektrik kesintileri yaşandı. Sıcaklığın eksi derecelere düştüğü gece boyunca milyonlarca sivil, karanlık ve soğukta kaldı.

SİVİL HALK ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

Uluslararası basın, saldırının yalnızca askeri değil, psikolojik ve insani etkilerinin de ağır olduğuna vurgu yaptı. Uzmanlara göre, yoğun dron ve füze kullanımıyla yapılan bu operasyon, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini yıpratmayı ve sivil halk üzerindeki baskıyı artırmayı amaçlıyor. Özellikle kış şartlarında enerji altyapısının hedef alınması, "siviller üzerinde maksimum etki" stratejisi olarak değerlendiriliyor.

CAN KAYIPLARINA İLİŞKİN RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Ukrayna hava savunmasının çok sayıda dron ve füzeyi düşürdüğü bildirilirken, bazı saldırıların hedeflerine ulaştığı ve konut alanlarında hasar meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, can kayıpları ve yaralı sayısına ilişkin net rakamların gün içinde açıklanacağını duyurdu.

Bu saldırı, Rusya'nın savaşın üçüncü yılında da hava gücüne dayalı yıpratma stratejisini sürdürdüğünü ve kış aylarını Ukrayna için daha ağır hale getirmeyi hedeflediğini bir kez daha ortaya koydu.

Erdem Aksoy
