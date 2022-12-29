Böyle trafik kazası görülmedi! Çin'de tam 200 araç birbirine girdi

Çin devlet medyasına göre çarşamba günü yoğun sis nedeniyle Zhengzhou kentinde 200 aracın karıştığı kaza oldu. Görüş mesafesinin 200 metreye düştüğü bölgeye onlarca itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Çin'in Zhengzhou kentindeki bir köprüde 200'den fazla araç yoğun sis nedeniyle birbirine girdi. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraf ve videolarda, Zhengxin Huanghe Köprüsü'nde üst üste yığılmış otomobiller ve kamyonlar görüldü.

ÇOK SAYIDA KAZA YAŞANDI

Sarı Nehir bölgesindeki büyük bir geçiş noktası olan köprünün üzerinden her iki yönde seyahat eden arabaların çok sayıda kazaya karıştığını aktarıldı. Meteoroloji servisi ise bölgede görüş mesafesinin zaman zaman 200 metreye düştüğünü açıkladı.

POLİS SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Çin trafik polisi de hava durumu hakkında bir açıklama yaparak sürücüleri uyardı. Açıklamada, "Kışın sıcaklık düşük ve genellikle yoğun sis var" dedi. Sürücülere yavaşlamalarını, ışıklarını kullanmalarını ve tehlikeli alanları olabildiğince çabuk terk etmelerini hatırlattı.

TRAFİK YENİDEN BAŞLATILDI

Polis, kurtarma operasyonları sırasında köprüyü kapattı ve trafik o öğleden sonra yeniden başladı. Diğer taraftan yaralıların çoğu araçlarında mahsur kalırken, acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine gönderildi.