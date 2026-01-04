Haberler

Bomba iddia: ABD "Türkiye'ye git" dedi, Maduro reddetti

Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Trump yönetiminin 23 Aralık'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya iktidarı bırakıp Türkiye'ye gitmesini teklif ettiğini, Maduro'nun teklifi reddetmesinin ardından askeri operasyon için düğmeye basıldığını yazdı.

ABD, dün yerel saatle 02.00 sıralarında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta birçok noktayı bombaladı. Saldırıdan birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in tutuklandığını ve ABD'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını duyurdu.

Operasyonun yalnızca üç saat sürdüğü ve ABD'nin özel operasyon timi Delta Force'un kayıp vermediği iddiası dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Maduro'nun bugün New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne getirildiği belirtilirken, tutuklanma sürecine ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times gündeme taşıdı.

MADURO'YA "TÜRKİYE'YE GİT" ÜLTİMATOMU İDDİASI

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı.

Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

WASHINGTON POST: EN MUHTEMEL DURAK TÜRKİYE

ABD'de yayın yapan Washington Post da daha önce yayımladığı haberinde, Maduro'nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazmıştı.

Washington Post'a konuşan Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor; Erdoğan'ın da Trump'la iyi ilişkileri var" ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Operasyonun detayları ortaya çıktı! Maduro güvenli odaya kaçmaya çalışmış

Operasyonun detayları ortaya çıktı! Son anda odaya kaçtı ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri

Otobüs şoförüydü devlet başkanı oldu! İşte Maduro'nun bilinmeyenleri