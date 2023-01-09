Son dakika: BM, Türkiye üzerinden Suriye'ye yardım sevkiyatını 6 ay uzattı

Suriye'ye yapılan yardımların birçoğu Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), söz konusu yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı. Kararla birlikte Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatı uzatıldı.

TEMMUZ AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti. Böylece yardımlar 6 boyunca devam edecek.

2014 YILINDAN BERİ YARDIM YAPILIYOR

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Uzun süredir devam eden yardım mekanizması 10 Ocak 2023'te sona erecekti.

RUSYA VE ÇİN'İN İTİRAZIYLA SINIRLANDIRILDI

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı. Bölgeye halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.