Son dakika: BM, Türkiye üzerinden Suriye'ye yardım sevkiyatını 6 ay uzattı
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Son dakika: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatını 6 ay daha uzattı.
Suriye'ye yapılan yardımların birçoğu Türkiye üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), söz konusu yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı. Kararla birlikte Türkiye üzerinden kuzeybatı Suriye'ye sınır ötesi yardım sevkiyatı uzatıldı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden Suriye'nin kuzeyine yapılan yardımların devam etmesini sağlayan tasarının temmuz ayına kadar uzatılmasını oybirliğiyle kabul etti. Böylece yardımlar 6 boyunca devam edecek.
BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor. Uzun süredir devam eden yardım mekanizması 10 Ocak 2023'te sona erecekti.
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı. Bölgeye halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.