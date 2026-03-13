Haberler

Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi

Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın NATO savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanırken, Türkiye'ye yönelik üçüncü füze vakasının ardından Ankara'nın atacağı adımlar merak konusu oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Bakanlığın duyurusuna göre söz konusu mühimmat Türk hava sahasına girdikten sonra NATO'nun bölgede konuşlu savunma sistemleri tarafından tespit edilerek müdahale edildi. Böylece balistik mühimmat etkisiz hale getirildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Gaziantep'te düşürülen füzenin ardından konuşan Erdoğan, İran'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Erdoğan açıklamasında, "İran bin yıllık komşuluğa gölge düşürecek hesaplara girmemeli. İran yanlışta ısrar etmemeli" sözleriyle uyarıda bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE ÜÇÜNCÜ KEZ FÜZE ATEŞLENDİ

Orta Doğu'da ABD-İsrail ile İran arasında devam eden savaşın başladığı günden bu yana Türkiye topraklarına yönelik üçüncü füze vakasının yaşandığı belirtiliyor. Son gelişmeyle birlikte Türkiye'nin bu tür ihlaller karşısında nasıl bir diplomatik ve askeri tutum izleyeceği de merak konusu oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
