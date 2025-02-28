Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

Galatasaray'a tazminat davası açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk sözler
Trump-Zelenskiy zirvesinde tansiyon yükseldi

Trump ve Zelenskiy arasında kavga çıktı! İşte o anlar
Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Öcalan'ın çağrısı sonrası Yılmaz Tunç'tan kritik mesaj

Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Bilal Erdoğan'a, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

KASYUN DAĞI'NA ZİYARET

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti. Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan Türk heyeti, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. Heyet, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı.

Bilal Erdoğan ve Türk Heyeti, Suriye Cumhurbaşkanı Tarafından Kabul Edildi

HEYET ŞAM'DAN AYRILDI

Bilal Habeş'nin türbesini de ziyaret eden Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'dan ayrıldı.

Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Bilal Erdoğan, Suriye lideri Şara ile bir araya geldi
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
img

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
TFF Tahkim Kurulu, Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2'ye düşürdü

TFF'den indirim kararı: Mourinho'ya var, Okan Buruk'a yok
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.