Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

HEYETTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Bilal Erdoğan'a, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyete, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti.

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

KASYUN DAĞI'NA ZİYARET

Heyet, basına kapalı görüşmenin ardından Şam'ın terası konumundaki Kasyun Dağı'nı ziyaret etti. Şam'daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye Tekkesi'nde incelemelerde bulunan Türk heyeti, burada Sultan Vahdettin ve diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının kabirlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etti. Heyet, tekkenin son durumu hakkında Şam Valisi Mahir Mervan'dan bilgi aldı.

HEYET ŞAM'DAN AYRILDI

Bilal Habeş'nin türbesini de ziyaret eden Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, Şam'dan ayrıldı.