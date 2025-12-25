Haberler

Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu

Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı Joe Biden aylar sonra sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Biden'in Noel arifesinde paylaştığı aile fotoğrafında arka planda neredeyse görünmemesi ise tartışmalara yol açtı ve herkes aynı soruyu sordu: Joe nerede?

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Noel arifesinde X hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla gündem oldu. Biden'ın paylaşımı, fotoğrafta ön planda yer almaması nedeniyle kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

FOTOĞRAFTA BİDEN'İ BULMAK ZOR

83 yaşındaki Biden, paylaşımına "Sevgiyle dolu, huzurlu ve mutlu bir Noel arifesi diliyorum" notunu düştü. Fotoğrafta Biden ile birlikte yedi aile üyesi yer alırken, karede dikkat çeken detay eski başkanın neredeyse görünmez olması oldu.

Fotoğrafın merkezinde oğlu Hunter Biden ile kızı Maisy yer alırken, Joe Biden'ın yüzü eşi Jill Biden'ın arkasında, fotoğrafın bir köşesinde kısmen görülebildi. Karede ayrıca kızı Ashley Biden, Hunter Biden'ın eşi Melissa Cohen ve iki torunu da bulunuyor.

"JOE NEREDE?" YORUMLARI YAPILDI

Paylaşımın ardından çok sayıda X kullanıcısı Biden'ın fotoğraftaki konumuna dikkat çekti. Bir kullanıcı, Biden'ın yerini işaretlediği yakınlaştırılmış bir ekran görüntüsü paylaşarak, "Seni bulmam biraz zaman aldı, şampiyon" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise "Joe nerede?" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU DA GÜNDEME GELDİ

Yorumlar arasında Biden'a yönelik iyi dilekler de yer aldı. Biden'ın, kemiklerine metastaz yapmış prostat kanseriyle mücadele ettiği biliniyor.

ABD tarihinin görev yapan en yaşlı başkanı olan Biden, geçen yıl mevcut Başkan Donald Trump ile katıldığı ve kamuoyunda olumsuz yankı uyandıran tartışmanın ardından, Demokrat Parti içinden gelen baskılar sonucu ikinci dönem adaylığından çekilmişti. Parti içindeki bazı isimler, Biden'ın zihinsel yeterliliğine ilişkin endişelerini kamuoyuna yansıtmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
Futbolda FETÖ soruşturmasında 4 isim için karar

Futbolda FETÖ soruşturması! İfadelerinin ardından jet hızında karar
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

adama iktidarken yalakalar reis meis cart curt diyorlardı turumpa yenildi ailesi bile dışladı garibimi diploma olmasada olur ama kıyıda köşede mal varlığı yoksa hapı yuttu huzur evine postalanır nekahat dönemine girer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı