Biden'dan Noel fotoğrafı kafaları karıştırdı, neredeyse görünmez oldu

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Noel arifesinde X hesabından paylaştığı aile fotoğrafıyla gündem oldu. Biden'ın paylaşımı, fotoğrafta ön planda yer almaması nedeniyle kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

FOTOĞRAFTA BİDEN'İ BULMAK ZOR

83 yaşındaki Biden, paylaşımına "Sevgiyle dolu, huzurlu ve mutlu bir Noel arifesi diliyorum" notunu düştü. Fotoğrafta Biden ile birlikte yedi aile üyesi yer alırken, karede dikkat çeken detay eski başkanın neredeyse görünmez olması oldu.

Fotoğrafın merkezinde oğlu Hunter Biden ile kızı Maisy yer alırken, Joe Biden'ın yüzü eşi Jill Biden'ın arkasında, fotoğrafın bir köşesinde kısmen görülebildi. Karede ayrıca kızı Ashley Biden, Hunter Biden'ın eşi Melissa Cohen ve iki torunu da bulunuyor.

"JOE NEREDE?" YORUMLARI YAPILDI

Paylaşımın ardından çok sayıda X kullanıcısı Biden'ın fotoğraftaki konumuna dikkat çekti. Bir kullanıcı, Biden'ın yerini işaretlediği yakınlaştırılmış bir ekran görüntüsü paylaşarak, "Seni bulmam biraz zaman aldı, şampiyon" yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise "Joe nerede?" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU DA GÜNDEME GELDİ

Yorumlar arasında Biden'a yönelik iyi dilekler de yer aldı. Biden'ın, kemiklerine metastaz yapmış prostat kanseriyle mücadele ettiği biliniyor.

ABD tarihinin görev yapan en yaşlı başkanı olan Biden, geçen yıl mevcut Başkan Donald Trump ile katıldığı ve kamuoyunda olumsuz yankı uyandıran tartışmanın ardından, Demokrat Parti içinden gelen baskılar sonucu ikinci dönem adaylığından çekilmişti. Parti içindeki bazı isimler, Biden'ın zihinsel yeterliliğine ilişkin endişelerini kamuoyuna yansıtmıştı.