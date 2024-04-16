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Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'yüksek miktarda bor' içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu açıkladı. Yüksek miktarda bor tüketiminin insan sağlığı için zararlı olabileceğinin belirtildiği açıklamada, İsviçre hükümeti, Beypazarı marka maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini duyurdu ve ürünü yasakladı. Firma ise geri çağırma işlemine başladı.

Maden suyu, yerin derinliklerinden çıkarılan özel bir içecek. Özellikle yemekten sonra sıkça tüketilen maden suyu, zengin mineral oranlarıyla vücuda pek çok fayda sağlıyor. Türkiye'de en popüler markalar arasında yer alan maden suyu markalarından birisi de Beypazarı olarak biliniyor. Ancak İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu (FSVO) yaptığı açıklamada 'insan sağlığına zararlı' gerekçesiyle Beypazarı maden suyunun ülkede satışını yasakladı.

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'yüksek miktarda bor' içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

"YÜKSEK MİKTARDA BOR BULUNUYOR, TÜKETMEYİN"

Bor, doğada bol miktarda bulunan bir element ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alıyor ancak yüksek miktarda bor tüketimi, insan sağlığı için zararlı. Bu durum göz önüne alındığında, yapılan açıklamada, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu ve bu markaya ait sodanın tüketilmemesi gerektiği ifade edildi.

"DERHAL SATIŞTAN ÇEKİLDİ VE GERİ ÇAĞIRILDI"

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:

"Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

"DOĞURGANLIĞI ETKİLEDİĞİ DÜŞÜNÜLMEKTE"

Açıklamada, ürünün ne gibi tehlikeler oluşturduğunun da altı çizildi ve, "Bor elementi doğal olarak yer altı suyunda ve dolayısıyla kayalardan ve topraktan yıkanabildiği için maden suyunda da bulunur. Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği düşünülmektedir. Bu nedenle uzun vadede sağlık riski göz ardı edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'yüksek miktarda bor' içerdiği gerekçesiyle yasaklandı

BEYPAZARI MARKASI KONUYLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Bu durum, tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Beypazarı Türkiye İsviçre Maden Bor Sağlık Dünya Haberler

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