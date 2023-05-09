Beyoğlu'nda açılan ateş sonucu hayatını kaybeden genç kızın davası devam ediyor

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Alper D. bulunduğu cezaevinden getirilirken hayatını kaybeden Zuhal Ebrar Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Alper D. savunmasında, "Can siper yakalamaya çalıştığımız bir başka dosyanın şüphelilerini yakalayarak adli mercilere intikal ettirmek için, özellikle son günlerde yoğun mesai harcıyorduk. Yakalamaya çalıştığımız kişilerin, ne kadar tehlikeli olduğunu özelikle belirtmek isterim. Biz bu şahısları 40 gündür yakalamaya çalışıyorduk. Kağıthane'den gasp anonsu geldi, aradığımız kişilerin de belirtilen saat diliminde suç işlediklerini bildiğimiz için, hızlı bir şekilde vardık. Şahısları mahalleden tanıyan, bize muhbirlik yapan kişi şüphelilerin yerlerini, silahsız gezmediklerini ve hızlı bir şekilde gitmemiz gerektiğini söyledi. Bulunduğum noktada, binanın önünde de iki motosiklet, üzerinde iki kişi, yanlarında da iki erkek şahıs gördüm, bu şahıslarla göz göze geldik. Şahısların yüzlerini tespit etmek için apartman sakini gibi yanlarına yaklaşarak bu kişilerin yüzlerini tespit etmeye çalıştım, hiç yüz yüze gelmemiştik" dedi.

"TEK AMACIM MOTOSİKLETİN TEKERİNİ HEDEF ALARAK ŞÜPHELİLERİ DURDURMAKTI"

CUMHURİYET SAVCISI SANIĞIN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

"KIZIMLA VEDALAŞMAK BİLE NASİP OLMADI"

İDDİANAMEDEN

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