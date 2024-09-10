Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu

Brezilyalı beyin cerrahı Dr. Jacinto Lay, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından kurtuldu. 50 yaşındaki doktor, Pazar günü Teresina şehrinde motor arızası nedeniyle bir otoyola acil iniş yapmaya çalıştı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Uçak bir minibüse, motosiklete çarptıktan sonra otobüs durağına çakıldı. Lay, enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Beyin yaralanması ve bacak kırıkları için ameliyat edildi. Durumu ciddi ama stabil.

Kazada motosikletteki bir kadın da ağır yaralandı. Minibüsteki yolcular ise hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Lay, kule ile iletişime geçerek pervane arızası yaşadığını ve acil iniş yapacağını bildirmişti. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

İlginç bir şekilde, Lay geçen yıl Mart ayında da başka bir uçak kazasından kurtulmuştu. Ayrıca, Ocak 2023'te uyuşturucu kaçakçıları tarafından uçağı çalınmış, uçak daha sonra uyuşturucu yüklü olarak düşmüştü.

Bu olaylar dizisi, Dr. Lay'in olağanüstü şanssız ama aynı zamanda şanslı deneyimlerini gözler önüne seriyor.