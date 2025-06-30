Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları öğleden sonra imzalayacağı bir kararname ile sonlandıracağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

"TRUMP, SURİYE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRACAK"

Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladıBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt,

BAZI YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esad ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı

"BAŞKAN SURİYE'Yİ DESTEKLEMEYE KARARLI"

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı

TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Şara'dan övgü ile bahseden Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Ah be soğan 20 TL olunca davayı satan adamlar olmasa Reis ilk mermi de itraile çökerdi şimdi usul usul bulaşmak zorunda kalıyor

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