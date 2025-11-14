Haberler

Beyaz Saray'daki kritik toplantıdan "savaş" çıktı! Bakan operasyonun başladığını duyurdu

Güncelleme:
ABD'de üst düzey askeri yetkililerin Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile gerçekleştirdiği zirveden "savaş" çıktı. ABD'li yetkililerin Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edildi. Öte yandan ABD Savaş Bakanı Hegseth Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurdu.

  • ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.
  • ABD, Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü gönderdi.
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini açıkladı.

Amerikan CBS News kanalında yer alan ve konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan habere göre askeri yetkililer, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir toplantı gerçekleştirdi. Venezuela'ya yönelik son durumun ele alındığı ve bu ülke topraklarına saldırı dahil güncellenmiş tüm askeri seçeneklerin Trump'a iletildiği toplantıda, Karayipler bölgesine yönelik güvenlik adımları masaya yatırıldı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILDI

Kaynaklara göre söz konusu toplantıya, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Bununla birlikte toplantıda Venezuela'ya yönelik nihai bir karar alınmadı.

HEGSETH: OPERASYONU BAŞLATTIK

Öte yandan Savaş Bakanı Hegseth, Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı Operasyonu başlattıklarını duyurdu. Hegseth, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump'ın talimatı doğrultusunda, Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyuran Hegseth, Güney Mızrak Ortak Görev Gücü ve Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) liderliğinde yürütülecek operasyonun ABD anakarasını korumayı, Batı Yarımküre'deki uyuşturucu teröristlerini etkisiz hale getirmeyi ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri önlemeyi amaçladığını belirtti.

TRUMP'IN ADIMLARI

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı. ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

TRUMP, EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİNİ DE GÖNDERMİŞTİ

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıR S:

Ölüyü tikti, diriyi tikti , şimdi gözünü Venezuellaya dikti p.venk.

Haber YorumlarıNowiwi:

Savaşlar olsada olmasada, kainat ın tümü hiçliğe yani yokluğa yok olup gidecek çünkü kainat ın var olması doğal sayılmamaktadır. Kainat şans eseri var olmuşdur. Doğa sadece YOK yani HİÇ dir. Yani sadece YOKLUK ve HİÇLİK doğa dır. Kainat doğal sayılmamaktadır. YOKLUK yani HİÇLİK çok katkısız bir eyaletmiş, bir kanun yokmuşki desin şans eseri bir olay olamaz. O kanun olmadığından dolayı Kainat şans eseri var olmuş komple HİÇ den yani tamamen YOK dan var olmuş şans eseri.

Haber YorumlarıNowiwi:

YOK dan başka hiç bir şey yok. Sadece YOK var. YOK çok katkısız yani çok SAF olduğu için içinde bir kanun bulunmuyormuşki desin bir olay şans eseri olamaz. İşte o kanun mevcut olmadığı için YOK un içinde .. Şans eseri bir olay yer almış. Galiba çok ufak bir nokta YOK dan var olmuş. Yani kainat şans eseri var olmuş ve var olması doğal sayılmamaktadır. Sadece YOK doğal ve HUZUR sayılmaktadır. YOK hep vardır. YOKLUK kraldır. Hiçlik doğal eyaletdir. Hiçlik hakiki DOĞA dır.

Haber YorumlarıTansu Umay:

Kripto para ticaretiyle uğraşıyordum ve kendi başıma çözmeye çalışırken para kaybediyordum. Analist Nelson FY'yi takip etmeye başladığımda her şey değişti. Stratejileri ve rehberliği sayesinde kısa sürede 531.000 dolardan fazla para kazanmama yardımcı oldu. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ona Telegram'daki "Nildatrading" hesabından ulaşabilirsiniz.

Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Merak etmeyin. Tayyip Bey İHA SİHA uçakları Venezuela gönderecektir. Tayyip Bey Maduro'nun yanındadır. Maduroyu mağdur etmeyecektir. :DDDD

