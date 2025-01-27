Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

ORDU SÖZCÜSÜ GELİŞMEYİ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜLER BEN GVİR'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

Gelişmenin ardından on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyişini sürdürürken bölgeden servis edilen görüntüler geçtiğimiz günlerde ateşkese tepki göstererek görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i küplere bindirdi.

FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞÜ RAHATSIZ ETTİ

Eski Bakan Ben Gvir, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklara dönüşünden rahatsız oldu.

"BU BİR ZAFER DEĞİL TAM BİR TESLİMİYET"

Gazze'den gelen görüntüleri 'rehine anlaşmasının aşağılayıcı bir parçası' olduğunu öne süren İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir zafer gibi değil tam bir teslimiyet gibi görünüyor" dedi ve ekledi; "Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz."