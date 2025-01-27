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Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

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İsrail ordusunun rehine takasında ortaya çıkan krizin aşılmasının ardından geriye çekilmesiyle on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru hareket etmeye devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerden rahatsız olan aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir "Bu bir zafer gibi değil tam bir teslimiyet gibi görünüyor. Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz" çıkışında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

ORDU SÖZCÜSÜ GELİŞMEYİ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

GÖRÜNTÜLER BEN GVİR'İ KÜPLERE BİNDİRDİ

Gelişmenin ardından on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine doğru ilerleyişini sürdürürken bölgeden servis edilen görüntüler geçtiğimiz günlerde ateşkese tepki göstererek görevinden istifa eden aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i küplere bindirdi.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

FİLİSTİNLİLERİN DÖNÜŞÜ RAHATSIZ ETTİ

Eski Bakan Ben Gvir, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklara dönüşünden rahatsız oldu.

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

"BU BİR ZAFER DEĞİL TAM BİR TESLİMİYET"

Gazze'den gelen görüntüleri 'rehine anlaşmasının aşağılayıcı bir parçası' olduğunu öne süren İsrailli bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir zafer gibi değil tam bir teslimiyet gibi görünüyor" dedi ve ekledi; "Savaşa geri dönüp yok etmeliyiz."

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz

Ben Gvir'i rahatsız eden görüntü: Savaşa geri dönüp hepsini yok etmeliyiz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıADANALI :

adam filistinlilerin ülkesini kendi ülkeleri sanıp, onları göçmen gibi görüyor

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Ailesine ateşler düşsün inşallah.

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Haber YorumlarıVEFA:

Bizdeki yobaz, bağnazların İsrail versiyonu da bu işte!.. Ders alın, görün, bakın işte yobazlık, bağnazlık ne kadar kötü!! Adam olun!!

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Haber Yorumlarıender türk :

hitler e neden kızıyorsunuz ?

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

savaş tam bitsin bunların kafalarını alacak ajan göndermek zor degil aslında. gizliden öldürülckler cunki 1 2 tane pislik yüzünden birsuru insan ölüyor.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

VEFA denilen şahısla bu israiili arasında fark yok. bunu kendi itiraf etmiş. ülkemizdeki dinsiz güruhun müslümanlara bakışının netanyahudan farklı olmadığını söylesek iftira attığımız sananlar iyi baksın. fırsat geçse bu ülkedeki müslümanlara hayat hakkı tanımazlar vallahi. bu siyaset üstü bir meseledir, müslümanın uyanık olması gerek. bu VEFA gibi kendini laik, seküler, özgürlükçü gösterip özünde dinsiz olanlardan dost olmaz.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Israil'e ders verecek bir islam topluluğu olamadık gitti. Bağırıp durduk ne oldu. Kocaman bir hiç. Ölenler oldu. Yazık değil mi? Ikı satır işlem bile yapamadık.

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Kim bu o evladu

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Haber YorumlarıCüneyt Özbay:

bı su ileri zekaliyi sustursun ya sevimsiz sey

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