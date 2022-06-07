Bedava aldığı koltuktan 600 bin lira para çıktı! Paraları görünce ilk işi bakın ne oldu
Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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ABD'nin Kalifornia eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğu eve getirdiğinde minderlerinin içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu. Kadın koltuğu aldığı ailede ile temasa geçerek parayı teslim etti. Aile ise bu iyiliğe kayıtsız kalmadı.
ABD'de yaşayan Vicky Umodu internet ilanı üzerinden hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından bağışlanan bedava koltuğu almak istedi. Genç kadın koltuğu evine götürdüğünde minderlerin içinde 36 bin dolar buldu. Şaşkına dönen kadın, hızla aile ile iletişime geçti ve parayı iade etti.
ZARFLARIN İÇİNDEN 36 BİN DOLAR ÇIKTI
Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzeyen katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarfların içine konmuş 36 bin dolar tutarında para olduğunu fark ettim" dedi.
PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, ailenin bu dürüst hareketi karşısında kendisine 2 bin 200 dolar ödül verdiğini söyledi. Umado, bu parayla yeni çıktığı evine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.