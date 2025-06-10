BBC, Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount'a girdi: 'İnsanlar korkuyor'

Bir adam, ellerinde tüfeklerle çitin diğer tarafından kendisini kayıtsızca izleyen Ulusal Muhafız birliklerine "Savaşa mı gidiyorsunuz o silahlarla?" diye soruyor.

Los Angeles'ta, Cumartesi günü Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) görevlileriyle, bölgede sınır dışı baskınlarının yapıldığı haberinin yayılmasından sonra toplanan bir grup eylemci arasında çatışma yaşanan Paramount semtindeyiz.

Bu olay sonrası Başkan Trump müdahaleye karar verdi ve iki gün süren münferit gösterilerden sonra 2 bin Ulusal Muhafızı "kanun ve düzeni yeniden tesis etmek için" kente yolladı.

California'nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom "Bu manevra gerilimi sadece daha da yükseltecek" dedi. Ertesi gün yüzlerce göstericinin Los Angeles'ın merkezine girişi engelleyeceğini, otomobillerin ateşe verileceğini, güvenlik güçlerinin eylemcileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz ve plastik mermiler kullanacağını tahmin ediyor gibiydi.

Ulusal Muhafızların önündeki çitte duran bir adam "İşinizi yapıyorsunuz ama biz düşman değiliz" diye bağırıyordu.

Sesi, Pazar günü Ulusal Muhafızları orada istemediklerini göstermek için toplanan onlarca kişi arasında öne çıkıyordu.

Ancak duyguları nüfus sayımı verilerine göre her 10'undan sekizi Latin Amerika kökenli olan ve % 36'sı ABD dışında dünyaya gelen 51 bin semt sakini tarafından da paylaşılıyordu.

Eylemci "Burada sadece çalışkan insanlar var çünkü bu mahalleyi göçmenler kurdu" derken, bir diğeri Meksika bayrağı sallıyor, iki genç ICE'ı kınayan pankartlar taşıyor ve geçen bazı araçlar kornalarını çalıyordu.

'Korku var'

Her haftasonunda olduğu gibi, Paramount'un bugünkü haline gelmesinde emeği bulunan göçmenlerin üçü, caddenin karşısında toplanıp, neler olduğu konusunda sohbet etmeye başladı.

İş için kullandıkları araçlarda, önceki gün protestocular ve federal görevliler arasındaki gerilimin büyüdüğü mağazanın otoparkında oturan Juan, Rogelio ve Hector'un bu Pazar günkü sohbeti gerilimin nasıl büyüdüğü üzerineydi.

17 yaşındayken Jalisco'dan ABD'ye göç eden 63 yaşındaki Meksikalı Juan "Görünüşe bakılırsa, burada baskınlar olduğu haberleri yayıldı" diyor.

"Ve bu da o karışıklık içinde gösterilere başlayan insanların buraya gelmesine neden oldu."

Bazı eylemciler molotof kokteylleri ve taş attı. Camlar kırıldı ve bir araç ateşe verildi. Güvenlik güçleri gözyaşartıcı gaz ve plastik mermilerle yanıt verdi. Istırap ve korku mahalleyi ele geçirmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı ve ICE, BBC'ye yolladığı mesajda bölgede Cumartesi günü baskınlar yapıldığını reddetti.

Ancak geçen hafta Los Angeles'taki baskınlarda 118 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladılar. Bu "sığınak şehirde" Trump'ın "ülke tarihindeki en büyük sınırdışını yapma" vaadiyle iktidara gelmesinden sonraki en sert hamleydi.

Ancak üç arkadaş rahat hissettiklerini anlatıyor. "Bizim bir sorunumuz yok, tüm belgelerimiz var" diyorlar ama çok sayıda düzensiz göçmenin şu anda korktuğunu belirtiyorlar.

Soyadını açıklamak istemeyen Juan "Bu yüzden burada bugün kimseyi görmüyorsunuz. Genelde, daha çok hafta içi günlerde iş bekleyen 20 ila 30 kamyon dolusu işçi görebilirsiniz" diyor.

Pazar günü iş bulmak için gelenlerden biri de asıl adını söylemek istemeyen Pedro'ydu.

Gizlice köşeye park edilmiş eski, mavi aracının camında "Çatı işleri, tamir, badana" yazıyor.

El Salvador'dan gelen ama 50 yıldır ABD'de yaşayan, 70'li yaşlarındaki Pedro "Hayat burada çok pahalı ve emekli maaşım yetmiyor" diyor.

"Geçinebilmek için her gün buraya gelmek zorudayım."

2000 yılında göçmenlik durumunu düzeltmiş olmanın huzuruyla burada ama komşularının ıstırap çekmesinden üzgün.

Bunlar Los Angeles'ta organize edilen ilk gösteriler değil. Trump'ın ve göçmen karşıtı tutumunun Beyaz Saray'a dönmesinin ardından tüm ülkede sokaklara dökülen ilk kentti.

Ancak Pedro, son günlerdeki eylemleri bir "dönüm noktası" diye tanımlıyor.

"Daha fazla öfke, daha fazla kızgınlık var. Çoğu anne babaları ya da önceki kuşakları gölgeler altında yaşamaktan çok çektiği için protestoya katılıyor."

"Fakat bu iş burada bitmeyecek. Baskınlar sürecek. Bu başkanla yaşamak iyice zorlaşıyor" diyor ve El Salvador'a geri dönmeyi düşündüğünü anlatıyor.

Cumartesi günü Paramount'taki gösterilere katılan Maria Gutierrez de "Ayağa kalkma zamanı gelmişti. Bunlar benim insanlarım" diyor.

Meksika'da dünyaya gelen Maria, Ulusal Muhafızları ve Humvee araçlarını incelerken çocukluğundan beri ABD'de yaşadığını anlatıyor.

"Burası LA" diyor.

"Hepimize dokunuyor. Herkesin ailesinden biri ya da tanıdığı biri gerekli belgelere sahip değil."

'Canlı bir topluluk'

Bazı Paramount sakinleri huzuru her Pazar gittikleri kilisede bulmuş. Değişim Şapeli, çatışmaların yaşandığı Home Depot mağazasına sadece birkaç metre uzaklıkta.

Çoğu Latin Amerika kökenli 200 kadar kişi, dikkatle vaazi dinilyor.

BBC Mundo'ya konuşan kilise görevlilerinden Rahip Irene Ramirez "Burada birlik arıyoruz ve herkes için dua ediyoruz" diyor ve topluluğu "canlı, birleşmiş ve aile odaklı" diye tanımlıyor.

Kilisenin kıdemli rahibi Bryan Worth de buna katılıyor.

"Yıllar boyunca Paramount gerçekten canlı bir bölge oldu" diyor.

"1980'lerde Paramount ülkedeki en kötü küçük kentlerden biri olarak biliniyordu. Fakat toplum liderleri, eğitim sektöründekiler ve kiliselere liderlik eden bizler toplumu dönüştürmek, birleştirmek ve genel anlamda daha huzurlu kılmak için güçlerimizi birleştirdik.

Kilise çalışmalarına yardımcı olan Dora Sanches de "Televizyonda izlediklerimizi göreceğimizi hiç düşünmezdim. Tümü çok şoke edici" diye konuşuyor.

Bu sohbetten saatler sonra, Paramount'un 20 kilometre kuzeyinde bulunan Los Angeles'ın merkezindeki sokaklarda gerilim arttı.

Federal yönetim ve eyalet valileri arasındaki görüş ayrılığı da büyüdü.

Olaylar ayrıca Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum'u tepki vermeye zorladı.

Pazar günü AB'deki baskınlara "katılmadığını" söyledi ve kuzeydeki komşusuna göç reformunu geçirmesi çağrısı yaptı.

Bu arada, California Valisi'nin Ulusal Muhafızlar'ın sokaklardan çekilmesi çağrısı ve diğer Demokrat Partili liderlerin önlemleri "yetkinin alarm verecek derecede kötüye kullanılması" diye tanımlamasına karşın, Trump geri adım atmadı.

Başkan kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da "Düzen yeniden tesis edilecek, yasadışı göçmenler sınırdışı edilecek ve Los Angeles özgürleştirilecek" dedi.