New York Başkonsolosu'nun yanında elleri cebinde dolaşan Martı CEO'su Öktem'e tepkiler çığ gibi

ABD'de halka arz olduktan sonra borsadaki düşüşüyle gündeme gelen Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkileri de beraberinde getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, Türkevi'ni teftiş eder gibi görüntüler verdi. Sosyal medyada Öktem, "Hisse taban üstüne taban ama ego tavan yapıyor" sözleriyle eleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD borsalarında halka arz olan Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem'in New York'taki Türkevi'ni ziyaretinde çektirdiği video tepkilere neden oldu. Başkonsolos Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, sosyal medyada, "Hisse taban üstüne taban ama ego tavan yapıyor" sözleriyle eleştirildi.

ABD BORSALARINDA HALKA ARZ OLMUŞTU

ABD borsalarında geçtiğimiz günlerde halka arz olan Martı Teknoloji, ilk günün ardından yatırımcısına kaybettirdi. Hisselerdeki düşüşle dikkat çeken Martı Teknoloji'nin CEO'su Oğuz Alper Öktem bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

BAŞKONSOLOSUN YANINDA ELLERİ CEBİNDE DOLAŞTI

New York'taki Türkevi'ni ziyaret eden Oğuz Alper Öktem'in çektirdiği video sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün yanında elleri cebinde dolaşan Öktem, davranışıyla tepki çekti. Türkevi'ni teftiş eder gibi görünen Öktem'e sosyal medyada eleştiri yağdı.

O eleştirilerden bazıları şu şekilde:



