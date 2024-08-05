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Başkanlık konutunu basan protestocular yiyecekleri sildi süpürdü, yatakta poz verdi

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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestoların hedefindeki Başbakan Şeyh Hasina istifasını duyurup orduya ait helikopterle Hindistan'a kaçarken resmi konutunu basan binlerce gösterici mutfaktaki yemekleri yedi, yatağına uzanıp fotoğraf çektirdi, televizyon ve eşyaları ise dışarıya taşıdı.

Bangladeş'te günlerdir devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında bugün onlarca protestocu Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı. Başbakan Hasina baskın sonrasında görevinden istifa ederken ordu helikopteriyle Hindistan'a kaçtı.

Bangladeş ordusu, Başbakan Hasina'nın resmi konutundan ayrılmasının ardından ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıklarken başkanlık konutunu basan binlerce protestocunun ise keyfine diyecek yoktu.

Başkanlık konutunu basan protestocular yiyecekleri sildi süpürdü, yatakta poz verdi

KONUTTAN TELEVİZYON VE EŞYA TAŞIDILAR

Yayınlanan görüntülerde göstericilerin Hasina'nın evinde yataklara yattığı, başbakanlık konutundan televizyon ve eşya taşıdığı görüldü. Ayrıca mutfağa giren çok sayıda kişinin dolaplardan ne var ne yoksa silip süpürdü görüntüler de servis edildi.

Başkanlık konutunu basan protestocular yiyecekleri sildi süpürdü, yatakta poz verdi

HALKI SOKAĞA DÖKEN KARAR

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Kamuda kontenjan kararının, Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Hindistan Bangladeş Hükümet Politika Dünya Haberler

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Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
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Yorumlar (9)

erkan yüksel:

fakırlesıp somurulen ınsanlar artık tepkı gosterıyor..aynısı turkıyede oldugu zaman ınsanlara kızmayın damgalamayın..bunlar sızın 22 yılda fakırlestrdıgınız ustune basarak zengın oldugunz somurulen ınsanlar

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Ahmet a:

Boş boş konuşmayın 30 sene öncesini de biliyoruz

yanıt32
yanıt42
Coşkun null:

kaçaksarayda yapmak istediğim tamda bu

24
39
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dikduran adam:

SANA ÖZEL SARI TORBA YÜKLENİYOR HEWAL

yanıt37
yanıt13
BARBAROS:

Haklı bile olsa acaba demek gerekiyor. Küreselciler algı ile bölgeyi istikrarsızlaştırma çalışmalarına destek vermek büyük bir hata olabilir. En kötü hükümet bile kargaşadan kaostan iyidir...

32
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Anty-Partizan:

Kardes Ulke

17
7
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sade vatandaş:

DÜŞÜNMEKLE YAPMAK ARASINDA KILPAYI FARK VARDIR

17
7
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Hayri:

demekki bu biryerde ordunun örgütlediği bir ayaklanma yoksa halk nasıl gidip konutu talan edecek

17
3
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