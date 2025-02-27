Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

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Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakılması yönündeki çağrısını desteklediklerini söyledi. Barzani, "PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Barış için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüştü. İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katıldı.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

BARZANİ'DEN İLK YORUM

Öcalan'ın çağrısına ilişkin ilk açıklamasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Öcalan'ın terör örgütüne silah bırakılması yönündeki çağrısını desteklediklerini söyledi. Barzani, "PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Barış için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SALİH MÜSLÜM DESTEK VERDİ

Öte yandan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD elebaşı Salih Müslim da Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "PKK'nın alacağı karar doğrultusunda hareket ederiz ve gerekirse silah bırakırız" ifadelerini kullandı.

Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSon Yörük:

Bana pek inandirici gelmiyor bu isler aciklamalar oneri gibi duruyor isin asli onlar istesede durduramaz cunku bu bir sektor olmus silah uyusturucu insan kacakciligi olmak uzere buyuk paralar donuyor milletvekili ayagina rahat bir yasamlarida var bu menfaatlerden hicbiri vazgecmez islerinede gelmez sizin anlicaginiz topu taca attilar biz gorevimizi yaptik dicekler bu cagrinin hicbir karsiligi olmucak dicekler Apo esir serbest kalirsa ozaman inaniriz falan Boyle isler fazla kafaniza takmayin.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bu adına süreç dedikleri tiyatro sadece akpnin bitmiş ömrünü uzatma çabasıdır öcakanın çagrısı boştur

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Haber YorumlarıRevolver:

barış ama ne karşılığı .. sanki pkk zaten silahı bırakacakmış ta devlete gelin reklamınızı yaparsınız demiş... anlaşmada ne taviz verildiği açıklanmalıdır

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Haber YorumlarıHaranli :

Ulan kim takar seni PKK bütün bölgenizde etkin kendiniz bişey yapamıyorsunuz adamlara böyle neamalanmaya çalışıyorsunuz da bi etkiniz yok Kuzey Irak PKK nin elinde

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