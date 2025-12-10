Barrack: Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400'den çıkmalı

Türkiye'nin yıllar önce çıkarıldığı F-35 programı yılan hikayesine dönerken, ABD'den yeni açıklama geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönebilmesi için Washington'un şartını açıkladı.

BARRACK'TAN "F-35" AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Barrack, Türkiye'nin S-400 Rus hava savunma sistemini kullanmaması ve sahip olmaması gerektiğini söyledi. Barrack şu ifadeleri kullandı: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor

"TÜRKİYE'NİN ARTIK S-400 SİSTEMİNE SAHİP OLMAMASI GEREKİYOR"

"Amerikan yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yarattı.

"GÖRÜŞMELERİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLUŞTURMASINI UMUT EDİYORUZ"

Bu da son yıllarda konu hakkında yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır."

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMA SÜRECİ

Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma süreci, Türkiye'nin Rusya'danS-400 hava savunma sistemi tedarik etme kararıyla tetiklenmiştir. Programın ana ortağı olan ABD, bu sistemlerin F-35'in hassas teknolojileri için güvenlik riski oluşturduğunu ifade etmiştir. Bu politika farklılığının ardından, ABD Temmuz 2019'da Türkiye'nin F-35 programındaki ortaklığını askıya almış, Türk pilotların eğitimini durdurmuş ve Türk şirketlerinin üretim zincirindeki rolüne son vermiştir.

Son olarak, bu süreç Nisan 2021'de ABD'nin Türkiye'yi programdan resmen çıkardığını bildirmesiyle kesinleşmiştir. Programdan ayrılma, Türkiye'yi hava gücü modernizasyonu konusunda yeni arayışlara (Eurofighter veya yerli KAAN projesine odaklanma gibi) yöneltmiştir.