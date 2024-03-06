Bangkok'ta transseksüel kavgası: Yüzlerce trans birey, izinsiz çalışan translara saldırdı

Canlı gece hayatı ile tanınan Bangkok'un Sukhumvit Yolu şiddetli bir çatışmanın merkez üssü haline geldi. Taylandlı trans seks işçileri, 'bölge anlaşmazlığı' ve 'izinsiz çalışma' nedeniyle Filipinli trans seks işçilerine saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, polis müdahale etmekte güçlük çekti. Çok sayıda şüpheli ise tutuklandı.

FİLİPİNLİ TRANS BİREYLERİ GÖRÜR GÖRMEZ SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Taylandlı 100'den fazla trans birey, Filipinler'den trans bireylerin geldiği haberini duyunca, kaldıkları otelin önünde toplandı. Polis ekipleri de olay yerine sevk edildi. Taylandlı kalabalık grubun linç etmek istediği Filipinli trans bireyler güvenlik önlemleri eşliğinde otelden çıkarılmak istendi. Ancak Taylandlı translar, Filipinlileri görür görmez öfkeye kapılarak saldırmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken kimileri polise saldırdı, kimileri ise duvarlara tırmanarak eline geçen ne varsa fırlatıp darp ettiği kişilerin üzerine bastı.

Çatışmanın, Filipinli trans kadınların gerekli vize ve izinler olmadan çalıştıkları için çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan trans bireylerin karakola götürüldüklerinde öfkeli kalabalık tarafından darp edildiği görüldü.

OLAYA KARIŞANLAR POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Lumpini Polis Karakolu amiri Polis Albay Yingyot Suwanno, "Çok sayıda trans işçinin toplandığı ihbarı üzerine polis, şiddetin daha fazla önlenmesi için Soi Sukhumvit 11'deki lokasyonun güvenliğini sağlamak üzere görevlendirildi. Memurlar normal prosedür gereği silahlıydı. Durumu iyi idare ettiler ve kalabalığı kontrol altında tuttular. Bu olaya karışan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Herkese adaletin sağlanacağına dair güvence verdik ve buna göre karar vereceğiz. Şu anda şüphelileri ve şikayette bulunanlardan bazılarını sorguluyoruz ve kimliği tespit edilen herkesi daha ileri sorgulamalar için çağıracağız." açıklamasında bulundu.