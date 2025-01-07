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Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin kendi sorumluluk alanlarını gizlemekten vazgeçip işlerine odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak "Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan belediyelerimiz vazgeçmeli işlerine odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

ATIKLARIN DENİZE DEŞARJI ÖNLENECEK

Bakan Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen Deniz Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kurum, deniz ticaretinin tarihin bütün dönemlerinde ülkelerin geleceği için büyük önem arz ettiğini, deniz yolları üzerinde hakimiyet kuran devletlerin daima güçlü olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" çerçevesinde denizlerin korunması adına yenilikçi projeleri uyguladıklarını söyleyen Kurum, "Denizel alanlarda yürütülecek çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Planı ve Deniz Saha Planlaması'nı hayata geçiriyoruz. Atıkların denize deşarjını önleyecek, deniz canlılarını koruyacağız. Başarımızı ölçecek, eksik yönlerimizi giderecek ve en kısa süre içerisinde aynı uygulamayı tüm denizlerimize yayacağız." dedi.

"KÖRFEZ'DEKİ ATIK SU KAYNAKLI AMONYAK MİKTARI 50 KAT FAZLA"

Kurum, İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin, "Bakanlık olarak süratle saha incelememizi yaptık. Hemen, İzmir Körfezi Bilim Kurulu'muzu oluşturduk. Üzülerek söylüyorum, atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden tam 50 kat daha fazla olduğunu, oksijen seviyesinin ise sıfıra düştüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

Bu çevre felaketini durdurmak adına 15 maddeden oluşan "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı paylaştıklarını anımsatan Kurum, herkesin görevini belirlediklerini, orta ve uzun vadeli eylem planını da yakında açıklayacaklarının bilgisini verdi.

"EYLEMLER HAYATA GEÇİRİLMEDİ"

Marmara Denizi'nde de aynı hassasiyeti taşıdıklarını belirten Kurum, "Marmara'da yaşanan müsilaj sonrası, katılımcı bir yaklaşımla hazırladığımız eylem planıyla çözümü ortaya koyduk ve belediyelerimize sorumluluklarını hatırlattık. Tam da bu noktada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimize çağrımızı yinelemekte fayda görüyorum. Bakın biz 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Eylem Planı'mızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddeleri halen hayata geçirilmedi, tek bir adım bile atılmadı." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere seslenen Kurum, "Hep birlikte, ortak akılla koymuş olduğumuz 22 maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'nı uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerinin biran önce yapılması elzemdir." dedi.

"VERİLEN SÖZLER YERİNE GELMEZSE MARMARA'YI KAYBEDERİZ"

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ne bir litre dahi kirli su girmesine izin vermeyeceklerinin ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkes kendi işine odaklanmalıdır. Milleti farklı gündemlere yönlendirip, kendi sorumluluk alanını gizlemekten, gözlerden uzak tutmaktan belediyelerimiz vazgeçmeli, işlerine odaklanmalıdır. Siyaseten bu tarz gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz."

Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSerkan Turkes:

Vatandaşı düşünen yok koltuğa oturan cebini dolduruyor tabi. Kos Koca İstanbulu belediye yapamaz devlet nerede sayın bakan devlet destek verecek ki hızlı çözülecek

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Köfteciye bak sen :D

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Haber Yorumlarıyüksel akkoyun:

sen zaten kaybedensin. pensilvanyaspor yönetim kurulu üyesi.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Denizlerdeki drenajların sebebi belediyeler mi yoksa çed raporu ile toprak kaymasının ne alakasi var diyen çevre bakanı nın mı

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Haber Yorumlarıokan:

"verilen söz" derken. yine Araplara nereleri nereler karşılığında peşkeş çektinizde, kıvranıyorsunuz!

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Haber Yorumlarınail karayel:

Cengizin termik santrallerine çed raporuyla izin veren sizsiniz

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Sayenizde koca denizi kaybediyoruz, hayaldi gerçek oldu. Yaparsa AK Parti yapar.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

OSB bölgelerine bakaydın Valiler görev yapıyormu atıklar falan

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Haber YorumlarıYasin Şenol:

Adam biri zamanında temel atmama töreni yaparak Marmara’nın içine sıçtı

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Haber YorumlarıHalit:

karadenizden izmit körfezine drenaj tüneli açılırsa çok çok faydası olur

Yorum Beğen12
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Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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