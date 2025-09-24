Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki insani krizi sona erdirmek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulundu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'nın 30'uncu Yıl Dönümüne İlişkin Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, BM kürsüsünden tüm ülkelere Gazze'deki insani krizi sona erdirmek, kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulundu.

'KADINLARIN HAYATIN İÇERİSİNDE DAHA AKTİF ROL ALMASINI DESTEKLEYECEĞİZ'

Bakan Göktaş, Türkiye olarak, kadının güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerine vurgu yaptı.

Sürdürülebilir kalkınmanın güçlü ve kararlı kadınlarla mümkün olduğuna inandıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Bu anlayışla kadın hakları konusunda geliştirdiğimiz politikalarımızı hem ülkemizde yaygınlaştırıyor hem de dünyaya tanıtıyoruz. Kadınların hayatın içerisinde daha aktif rol almasına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeye devam edeceğiz. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun, zamanının ötesinde küresel bir taahhüt olduğu şüphesizdir. Bu taahhüt, toplumlarımızda eşitlik, adalet ve barışın ancak kadınların güçlendirilmesi yoluyla sağlanabileceğini bize hatırlatmaktadır. Son otuz yılda kadınların hayata katılımının artırılması konusunda kaydedilen ilerleme çok değerli olsa da, hala bazı zorluklar devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE YAŞANAN İNSANİ KRİZ İNSANLIK İÇİN KÜRESEL SORUNDUR'

Tüm krizlerde en çok olumsuz etkilenen kesimin kadın ve çocuklar olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere, 21'inci yüzyıl, beklentilerin aksine, giderek bir krizler çağına dönüşmektedir. Tüm kriz durumlarında, en ağır yükü taşıyanlar kadınlar ve kız çocuklarıdır. Bugün, Gazze'de yaşanan insani kriz bunun en somut örneklerinden biridir. Bu sadece bölgesel bir sorun değil, insanlık için küresel bir sorundur. Barışı ertelemek, her gün daha fazla ölüm ve yıkım anlamına gelir. Bu krizi bir kez ve sonsuza kadar sona erdirecek bir barışın inşası için kadınların aktif katılımı teşvik edilmelidir. Bu vesileyle, tüm ülkeleri Gazze'deki insani krizi sona erdirmek ve tüm kadın ve çocukların yaşam hakkını korumak için acil ve etkili önlemler almaya çağırıyorum" diye konuştu.

Türkiye olarak, kadının güçlenmesini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerini anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal politikalarımızı bu anlayış üzerine inşa ediyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini teşvik etmek için yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirdik. Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, bu alandaki çabalarımıza yön vermektedir. Kapsamlı sosyal hizmet ağları, kadınların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran teşvikler ve kadın-erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme çabaları, attığımız somut adımlardan bazılarıdır. Ayrıca temiz enerji ve yeşil teknolojiler alanlarında kadın girişimcileri, kooperatifleri ve kadınları destekledik. Kadınların dijital ve finansal okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunduk. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı ve işyerlerinde zorunlu çocuk bakım hizmetleri gibi düzenlemelerle, kadınlar için iş ve aile arasında daha güçlü bir denge sağlanmıştır. Kadınların iş gücüne katılımı ve tüm alanlarda eşit fırsatlara erişiminde önemli ilerlemeler kaydettik. Ayrıca, sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele çabalarımızı da sürdürüyoruz."

'DAHA ADİL VE MÜREFFEH TOPLUMLAR İNŞA EDECEK HER TÜRLÜ GİRİŞİMİN YANINDAYIZ'

Bakan Göktaş, bunların yanında dijital ve teknoloji destekli şiddet gibi yeni ortaya çıkan tehditleri de ele alacak Beşinci Ulusal Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirterek, kadına yönelik şiddetle ilgili tüm önleyici, koruyucu ve destekleyici mekanizmaları da güçlendirdiklerini kaydetti. Failler için rehabilitasyon programları sunarken, şiddetle mücadelede güçlü bir teknolojik altyapı oluşturduklarını dile getiren Bakan Göktaş, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Uluslararası toplum, kadınların barış süreçlerine, iklim eylemine ve dijital dönüşüme etkin katılımını sağlamak için yeni mekanizmalar geliştirmelidir. Türkiye olarak bu konudaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye kararlıyız. Türkiye, uluslararası forumlarda, özellikle BM'de yürütülen çalışmalara önemli katkılarını sürdürecektir. Kadınların potansiyelini ortaya çıkaran ve daha adil ve müreffeh toplumlar inşa etmeye katkıda bulunan her türlü girişimi desteklemeye hazırız."