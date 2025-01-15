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Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde Fransa'ya yaptığı çağrının ardından Fransız Dış İstihbarat Birimi Genel Müdürü Nicolas Lerner, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye'de tutuklanan Fransa vatandaşlarının, ülkeye geri alınması konusundaki sessizliğini korudu.

Fransız Le Monde gazetesine mülakat veren Fransız Dış İstihbarat Birimi Genel Müdürü (DGSE) Nicolas Lerner, Fransa'nın terörle mücadeledeki tutumuna ve terör örgütü DEAŞ'a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Lerner, DEAŞ'ın büyük ölçüde yenilgiye uğratıldığını ancak özellikle Suriye çölünde terör faaliyetlerinin devam ettiğini savundu.

"SURİYE'DE TERÖR KONUSUNDA 3 MESELE VAR"

Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından terör konusunda 3 meselenin bulunduğunu vurgulayan Lerner, bunlardan ilkinin hakkında adli işlemler olan ve Suriye'nin kuzeybatısında serbestçe gezen yaklaşık 100 kişilik Fransız "cihatçı grup" olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

FRANSIZ VATANDAŞLARININ GERİ ALINMASI KONUSUNDA SESSİZ KALDI

"İkinci mesele, terörle mücadelede sadık ve etkili ortaklar olmaya devam eden Kürt güçlerinin elinde bulunan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız tutuklu kadınlar ve erkekler, yüzlerce yetişkin ve bir o kadar da çocuk." diyen Lerner, Suriye'de hapishanelerde tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarının geri alınması konusunda sessiz kaldı. Lerner, Suriye'deki yeni yönetimin terör grupları ve DEAŞ'la ilgili tutumunun, bir diğer mesele olduğuna işaret ederek, "Yeni rejimin, bu meseleye şimdiye kadar teşvik edici tutumları oldu. Bunu göz önünde bulundurmakla beraber, ona (yeni yönetime) karşı özellikle dikkatli ve talepkar olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSA 'MÜSLÜMAN MİLLETLERİN' TARİHİ ZALİMİ OLARAK GÖRÜLÜYOR"

DAEŞ ve El Kaide gibi örgütlerin zayıfladığını gözlemlediğini belirten Lerner, "İslamcı terör, toplumlarımızın uzun vadeli karşılaşacağı bir tehdit. Bu nedenle hiçbir zaman silah bırakmadan, bu fenomenin mutasyonlarına ayak sağlama kapasitemiz olmalı." ifadesini kullandı. Son 10 yılda Fransa'nın "cihatçı terör" tarafından en fazla hedef alınan Batılı ülkesi olmasına değinen Lerner, bunun arkasında sömürge geçmişi nedeniyle Fransa'nın "Müslüman milletlerin" tarihi zalimi olarak görülmesi ve Paris'in temsil ettiği "özgürlük" modeli gibi farklı nedenlerin olduğunu savundu.

Bakan Fidan'ın çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü

BAKAN FİDAN FRANSA'YA SESLENMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan DEAŞ üyesi Fransızlara ilişkin, "Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Fidan'ın 'DEAŞ' çağrısı sonrası Fransa sessizliğe büründü
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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