Üye Girişi
Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan temasları kapsamında Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'ni ziyaret etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan temasları kapsamında Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'ni ziyaret etti. Ersoy burada yaptığı konuşmada, "Burada yeni mesleki becerileriler edinmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımefendiler aşçılık, kuaförlük, dikiş-nakış, bilgisayar ve dil kursları alıyor ve bu eğitim neticesinde de bir sertifika almaya hak kazanıyorlar" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nin Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Bugün, Türkiye'nin dost ve kardeş Özbekistan ile güçlü bağlarını pekiştiren, kardeşlik ve dayanışmamızın en güzel örneklerinden biri olan Girişimci Kadınlar Derneği Buhara Şubesi'nde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Buhara, tarihi derinlikleri ve kültürel zenginlikleriyle sadece Özbekistan'ın değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Bu kadim şehirde, girişimci kadınlarımızın el emeği, göz nuru projelerinin hayata geçeceği, yaratıcılıklarını ve azimlerini sergiledikleri Girişimci Kadınlar Derneği'nin Buhara Şubesi'nin yeni hizmet binasında bulunmaktan büyük onur duyuyoruz. Burada yeni mesleki becerileriler edinmek ve kendini geliştirmek isteyen hanımefendiler aşçılık, kuaförlük, dikiş-nakış, bilgisayar ve dil kursları alıyor ve bu eğitim neticesinde de bir sertifika almaya hak kazanıyorlar" dedi.

'4 BİN 614 KADIN, SERTİFİKA ALDI'

Bakan Ersoy, 4 bin 614 kadının sertifika alarak hem yurt dışında hem de Özbekistan'da çalışma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Bu projeyle birlikte, kadınlarımızın ailelerine ve toplumlarına daha fazla değer katacaklarına inanıyoruz. Şimdiye kadar bu merkezden 4 bin 614 hanımefendi sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile hem Özbekistan'da hem de yurt dışında çalışma imkanı buldular. Türkiye ile Özbekistan arasında uzun yıllardır süregelen dostluk ve kardeşlik ilişkileri, kültürel ve ekonomik alanlarda her geçen gün daha da güçlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in güçlü liderliklerinde iki ülke arasında ilişkileri parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz" diye konuştu.

'ÖZBEKİSTAN'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Bakan Ersoy, Türkiye'nin her zaman Özbekistan'ın yanında olduğunun altını çizerek, "TİKA vasıtasıyla 1992 yılından günümüze kadar Özbekistan'da eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültürel hayata katkı, meslek edindirme, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi, acil ve insani yardımlar alanlarında değeri milyonlarca dolar olan binden fazla proje ve faaliyet hayata geçirilmiştir. Biz Özbekistan'ın her zaman yanındayız, Özbekistan'ın da her zaman bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Mesafelere aldırmadan kurulan bu kardeşlik, dostluk ve gönül köprüsünü daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu merkezin kurulumundan donatımına kadar büyük emekleri olan TİKA Başkanlığımıza, Özbekistan makamlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Özbekistan Buhara Dünya Kültür Dünya Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının yeni görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları 'Özledim' diyerek İzmir'e çağırmış

3 torunu katledilen dede konuştu! Cani baba, çocukları "Özledim" diyerek İzmir'e çağırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Oğuzeli, Şehitkamil 29-30 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? St. Gallen hangi ligde oynuyor? Trabzonspor'un rakibi St. Gallen hangi ligde oynuyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ne zaman evlenecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer 29-30 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ne Olacak Halim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ne Olacak Halim filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! Etimesgut, Beypazarı, Yenimahalle 29-30 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sivri Akıllılar filmi ne zaman, nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aykut Enişte 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? 30 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, terazi burcu yorumu! 30 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Tek Atış Filmi: Oyuncular, Konu ve Detaylar
title