Bakan Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması: Yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz

Ege'deki iki ülke arasında bir süredir gerilime neden olan F-16 satışı konusunda ABD ve Türkiye arasındaki yeni gelişmeler, Yunanistan'ın kızdıracak. Bugünkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın F-16 kararını kongreye bildirmesine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, çarşamba günü ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşeceklerini belirterek, "Her düzeyde yönetimle anlaşmalar sağlandı, yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerine ön inceleme için ilettiği bildirilmişti. Sürece ilişkin Bakan Çavuşoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ BLİNKEN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Çavuşoğlu, "Çarşamba günü Sayın Blinken ile görüşeceğiz. Arkadaşlarımız önden Washington'a gittiler, hazırlık toplantılarını gerçekleştirecekler. Gündemimizdeki konulardan biri F-16'lar. F-16 ile ilgili askeri müzakereler tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı gayri resmi bir şekilde kongreye bildirimde bulunuldu. Buradan bir itiraz gelmezse süreç tamamlanır, resmi bildirim yapılır." dedi.

"SÜRECİN SORUNSUZ TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Sürece ilişkin bilgi veren Bakan, şöyle devam etti: "Başkanın bu yönündeki talebi kongrede yüzde 51 ile reddedilebilir bu olursa ikinci kez gönderilir. Bu kez 3'te iki çoğunlukla reddedilmesi gerekir. ABD tarihinde pek görülen bir şey değil. Bir senatör sürekli itirazını belirtiyor ama biz sürecin sorunsuz tamamlanmasını bekliyoruz. Yönetim bunun sadece Türkiye için değil, NATO için de önemli olduğunu belirtiyor. Yönetim kararlı durursa herhangi bir sorun yaşanmaz. Daha önce de söyledik. Biz şartlı olarak bir ürün almak istemeyiz"