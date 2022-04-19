Ukrayna'nın savaş için garantörlük talebi NATO ülkelerini rahatsız etti! Türkiye de sıcak bakmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıkta görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Seçim sonuçlarından dolayı sevgilim dostum Peter Szijjarto ile Başbakan'ı tebrik etmek isterim. Yeni dönemde de ilişkilerimizi güçleneceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALAR SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabalara ilişkin, "Elbette sahadaki şartlar değişse de diplomasi için bir fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Tek çözümün de diplomatik yol ile sağlanacağını düşünüyoruz. Başından beri Türkiye olarak bir an önce savaşın sona ermesi için çaba sarf ettik. Tarafları bir araya getirdik. Cumhurbaşkanı'mız 2 ülkenin liderleri ile sürekli görüşüyor. Bu sürece herkesin katkısı önemlidir. Biz de bu saldırıyı başından beri reddettik ama bir an önce de bu savaşın sonlandırılması lazım. İstanbul'daki toplantıdan sonra umutlarımız daha da artmıştı ama bazı şehirlerden gelen, kabul edemeyeceğimiz insanlık dışı görüntüler, çatışmalar süreci olumsuz etkiledi" diye konuştu.

"UKRAYNA, NATO'NUN 5. MADDESİ GİBİ GARANTÖRLÜK İSTEDİ"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin çabalarının devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmeleri olacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Müzakere heyetleri ile de sürekli temaslarımız var. Müzakere ettikleri belgelerde hangi konularda mutabakat sağladılar, hangi konularda görüş ayrılıkları devam ediyor, bu detaylar üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca garantörlük konusunda da Ukrayna, NATO'nun 5'inci maddesi gibi bir garantörlük istedi. Görüyoruz ki başta Batılı müttefikler olmak üzere herkes buna karşı. Ama buna alternatif çözümler üretmek lazım. Ukrayna ile bunu konuşuyoruz bir taraftan diğer taraftan da ismi garantörlükte geçen ülkeler ile sürekli görüşüyoruz ki NATO'nun 5'inci maddesindeki gibi bir garantörlük olmayacaksa hangi seçenekler olabilir, bu detaylarla ilgileniyoruz. Diğer taraftan da ateşkes ihtimaline karşı da hazırlıklı olmamız lazım. Örneğin; bir yol haritası, Rus askerlerinin geri çekilmesi, yaptırımlar konusunda atılacak adımlar. Ateşkes ve belli konularda hızlı adım atmamız gerektiğini düşünüyorum."

NATO'NUN 5. MADDESİ NEDİR?

NATO'nun 5. maddesine göre bir ülkenin NATO'ya savaş ilan etmesiyle birlikte, bütün NATO ülkelerine de savaş açmış oluyor. Bunun nedeni NATO Antlaşması'nın beşinci maddesinin bir üyeye yapılan saldırının, hepsine yönelmiş kabul edileceğini öngörmüş olması. NATO Antlaşması'nın beşinci maddesi aynen şöyle:

''Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak her birinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.''