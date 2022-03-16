Bakan Çavuşoğlu, kameralar önünde Rus mevkidaşı Lavrov'un yüzüne söyledi: Savaşın kazananı olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'daki savaşı ve gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'ya gitti. İki bakan görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti.

LAVROV: ANKARA'NIN YAKLAŞIMI SON DERECE DENGELİ

Rus Bakan Lavrov, "Ankara pragmatik bir çizgiyi izliyor yaklaşımı son derece dengeli. Uluslararası gündemin diğer meselelerini; Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi konuları görüştük." ifadelerini kullandı.

"BİZ DOSTUZ, DOĞRULARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ"

Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. Ukrayna'da binlerce sivil hayatını kaybetti, bu gidişata son verilmesi lazım. Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni olmaz. Liderlerimiz arasındaki saygı ve güvene dayalı bir ilişki vardır. Biz dostuz ve birbirimize doğruları söylemek zorundayız. Diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz. Antalya'da Sayın Lavrov ve Sayın Kuleba ile bir araya gelmiştik. Coğrafyamızda istikrarsızlık yaratan pek çok sorun mevcut. Bu tehlikeli gidişatı durdurmaz için çağrılarımızı tekrarladık." dedi.

"ERDOĞAN İLE PUTİN'İN GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN"

Çavuşoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile telefonla görüşmesi mümkün. Özellikle Savunma Bakanlarımız temas halindeler. Mariupol'deki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde çıkarılması için çalışmalarımız sürüyor. Bunun için acilen insani ateşkese ihtiyacımız var. Bu bölgede yaşayan insanlar için ayrım gözetmeden yardım gönderilmesi gerekiyor. Diğer taraftan önce insani ateşken sonra ise kalıcı ateşkes için görüşlerimizi iki taraf ile paylaşıyoruz. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı gerçekleştiremezdik."

LAVROV: HEDEFE DÖNÜK GÖRÜŞMELER YAPMAYI TERCİH EDİYORUZ

Açıklamaların ardından soru-cevap kısmına geçildi. Lavrov, "Zelenskiy ve Putin görüşmesi olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Biz bugün bunu görüşmedik açıkçası, böyle bir görüşmenin yapılması için herhangi bir engel görmüyoruz. Bir takım mutabakat sağlamalı... Şimdi Belarus'ta videokonferans yoluyla görüşmekteyiz. Ukrayna şu ana kadar MİNSK anlaşmalarını reddetti. 2019 senesinin aralık ayında bir toplantımız oldu. Vaatlerini yerine getireceklerini söylediler. Şimdi bunun dersini aldık, somut bazda hedefe dönük görüşmeler yapmayı tercih ediyoruz."

ÇAVUŞOĞLU: LİDERLERİN GÖRÜŞMESİNE MEMNUNİYETLE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ

Çavuşoğlu ise bu soruya "Liderler düzeyinde verilen kararlar da var.. Daha önce Cumurbaşkanımızın söylediği gibi böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan şu anda toplantının yeri değil. Rusya ve Ukrayna'nın sonuç odaklı müzakerelere başlamasıdır. Biz savaş başlamadan önce de bu çabalarımızı sürdürdük. Liderler düzeyinde bir görüşme olursa biz buna memnuniyetle ev sahibi oluruz. Umarım bizim düzeyimizde bir toplantıya gerek kalmaz. Değer verdiğim iki mevkidaşımı bir araya getirmekten memnuniyet duydum. İkisine de teşekkür ederim. İki lider kalıcı bir ateşkes için bir araya gelir. Sayın Putin'i ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

"MARIUPOL'DEKİ SİVİLLERİN TAHLİYESİ ZOR"

Bakan Çavuşoğlu Mariupol'deki vatandaşların tahliyesine ilişkin ise "Gerçekten zor şartlarda vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Mariupol'de ciddi sıkıntılarımız var. Çatışmalar devam ettiği için sivillerin tahliyesi zor. Risk alarak çıkan bazı vatandaşlarımız var. Her iki taraf ile görüşüyoruz. Biz bazı vatandaşlarımızı Rusya üzerinden THY ile ülkemize getirdik. Bu sadece bizim vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu değil. Umarım bu konuda kısa bir süre içinde netice alırız." ifadelerini kullandı.