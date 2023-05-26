Irkçılığı dile getiren Bahar Aslan'a KRV Türk Toplumu'ndan destek

KRV Başkanı Ulusoy: "Tarafsızlık ilkesine uygun değerlendirilmesini bekliyoruz"

SİNOP - Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Bahar Aslan, sosyal medyada yaptığı 'emniyet içindeki ırkçı tutumu' dile getiren paylaşımı nedeniyle görevden alındı. Yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Kuzey-Ren Vestfalya Türk Toplumu Başkanı Serhat Ulusoy, Alman yetkililerine sürecin demokratik ve tarafsız şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Polis Yüksekokulu'nda "kültürlerarası yetkinlik" dersleri veren Bahar Aslan, sosyal medya hesabında bazı polislerin yabancılara karşı uyguladığı ırkçı tutumu dile getirince işten çıkarıldı. KRV Türk Toplumu Başkanı Serhat Ulusoy, yetkilileri uyararak kullanılan kelimelerin anlamına değil, bütününe bakılıp ırkçılığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Serhat Ulusoy, "Geçtiğimiz hafta sonu Bahar Hanım yaşadığı üzücü bir olaydan dolayı Alman emniyet mekanizmasına sitem içeren bir tweet paylaşıyor. Bu sitemde tam tercümesi 'kahverengi pislik' olan, aslında demek istediği 'Nazi pisliği' şeklinde tweet atıyor ve bu Almanya'nın gündemine 2 günden beri bomba gibi girmiş durumda. Çünkü bütün emniyet mekanizmasını zan altında bırakan bir algı oluştu. Elbette biz de Almanya Türk Toplumu ve Kuzey Ren Vestfalya Türk Toplumu adına bunun genelleme olmadığını ancak bu amaçla da söylenmediğini ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

Yapılan paylaşımdaki kelimelere değil de paylaşımın içeriğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ulusoy, "Bunun daha fazla dikkate alınmasını, olaya bir nevi parmak basan kişinin vasfı itibariyle olaya vakıf olduğunu ve görüşlerinin faydalı olacağına inandığımızdan dolayı, sağduyu içerisinde ele alınmasını rica ettik" şeklinde konuştu.

Türk toplumu ve diğer toplumların zaman zaman bu tutumla karşılaştığını da söyleyen Ulusoy, "Zaman zaman böyle şeyler oluyor, duyuyoruz biz de. Bunu yalanlayan bir durum da yok ancak genelleme olduğuna karşı insanlar rahatsız. Her yerde olduğu gibi belli yerlerde mutlaka oluyordur, bunların takipçisi olmak ve 'olur böyle şeyler' değil tam tersine sistematik olup olmadığını, vatandaşların niye sürekli bu gibi durumlardan rahatsız olduğunu ele alınmasını kurum ve kuruluş adına takipçisini olmamızı bekliyorlar. Biz de elimizden geldiğini yapıyoruz" dedi.

Bahar Aslan'ı bir yargılama süreci beklediğini ifade eden Ulusoy, bu sürecin demokratik şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Aslan'ın sonradan yanlış anlaşılmaya mahal verdiği için özrünü de dilediğini kaydeden Ulusoy, "Kendisi de son yaptığı açıklamada yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiği için özür diledi. Ancak bu gibi konularda insanlar kendisine gelip şikayetçi olduklarını söyledi, kendisi de böyle bir şeyi yaşamasından dolayı bardağı taşıran nokta neticesinde böyle bir tweet atmış oldu. Güzel bir olay olmadı elbette ama bu şekilde ele alınmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

Olayın 'demokratik ve tarafsızlık' ilkesine uygun şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ulusoy, "Alman yetkilileri bu konuda daha önce refleks olarak vermiş olduğu tutumları tekrar gözden geçirmesini rica ediyoruz ve olayın tarafsızlık ilkesine uygun şekilde değerlendirilerek doğru karar alınmasını Almanya Türk Toplumu ve Kuzey Ren Vestfalya Türk Toplumu adına bekliyoruz" açıklamasında bulundu.