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Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu

Bir süredir bağımlılıkla mücadele eden ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören oyuncu Evan Ellingson, odasında ölü bulundu. 35 yaşındaki oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.