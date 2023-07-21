BAE, İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç'in Abu Dabi Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsveç'in bu eylemlere izin vermesinin uluslararası sorumluluğundan kaçmak ve sosyal değerlere saygı göstermemek olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya izin vermesini protesto etmek için İsveç'in Abu Dabi Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Abu Dabi Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağrıldığı ve diplomata protesto notası verildiği aktarıldı.

"İsveç hükümetinin bu eylemlerin uygulanmasına izin vermeye devam etmesi, uluslararası sorumluluğundan kaçması ve sosyal değerlere saygı göstermemesinin şiddetle kınandığı" ifade edilen açıklamada, barış ve güvenliğin sağlanmasını olumsuz etkileyen ırkçılık ve nefret söyleminin denetlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

BAE'nin, "bu tür çirkin eylemler için ifade özgürlüğünün bir gerekçe olarak kullanılmasını reddettiği" kaydedilen açıklamada, bu tür eylemlere defalarca izin verilmesinin, dinlere, kitaplara, kutsallara saldırı ve hakareti yasaklayan uluslararası yasalara aykırı olduğu belirtildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.