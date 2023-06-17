Baba üç erkek çocuğunu evinin bahçesine dizip ateş ederek öldürdü

Ohio'da yaşayan bir baba, üç genç oğlunu evlerinde tüfekle öldürdüğünü itiraf etti. Bu dehşet verici olay esnasında kızı kaçarak "babam herkesi öldürüyor" diye bağırdı. 3, 4 ve 7 yaşlarındaki çocuklardan biri kaçmayı denese de babası tarafından yakalandı ve geri getirildi. Çocukların annesi elinden vuruldu, ancak hayatta kaldı.