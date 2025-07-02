Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
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Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
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Azerbaycan ile Rusya arasında Yekaterinburg'daki polis baskınında iki Azerbaycanlının işkenceyle öldürülmesi sonrası büyük bir kriz patlak verdi. Azerbaycan, olaya misilleme olarak Rus gazetecileri ve suç örgütü üyelerini gözaltına aldı; ülkedeki Rus kültürel etkinliklerini iptal etti. İki ülke arasında gerilim her geçen gün artıyor.

Azerbaycan ve Rusya, hafta sonu Yekaterinburg'daki polis baskınlarının ardından iki Azerbaycanlının işkenceyle ölmesi sonrası büyük bir gerilimin içine düştü.

AZERBAYCAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

Azerbaycan vatandaşlarının ve Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Başsavcılığı tarafından bugün ceza soruşturması başlatıldı. Bununla da yetinmeyen Azerbaycan yönetimi, Rusya'ya misilleme yaptı. Bakü'de Rus vatandaşlarından oluşan organize suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

RUS GAZETECİLER GÖZALTINDA

Bakü yönetimi ayrıca Rus devlet haber ajansı Sputnik'in Azerbaycan'daki ofisine de baskın yaptı ve üç Rus gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca ülkedeki tüm Rus kültürel etkinlikleri iptal edildi.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Rusya Ulusal Muhafızları, 27 Haziran'da Yekaterinburg şehrinde düzenlediği ortak operasyonlar sırasında, geçmişte işlenen bazı suçlarla ilgili şüpheli olarak görülen Azerbaycan vatandaşları ve Azerbaycan kökenli kişileri gözaltına aldı.

Gözaltı sürecinde ve sonrasında, kolluk kuvvetleri mensuplarının bazı kişilere karşı grup halinde gerçekleştirdiği eylemlerde, kişilerin özgürlüklerinin kısıtlandığı, savunmasız ve direnme imkanı bulunmaksızın sert cisimlerle vücutlarının çeşitli bölgelerine çok sayıda darbe indirildildiği, ağır işkencelere maruz kaldıkları bildirildi.

Olay sonucunda, küçük ölçekli ticaretle uğraşan 59 yaşındaki Hüseyn Seferov, Yekaterinburg'daki bir emniyet binasında hayatını kaybetti. Kardeşi, taksi şoförlüğü yapan 55 yaşındaki Ziyaddin Seferov ise güvenlik güçlerine ait resmi araçta aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.

ADLİ TIP RAPORLARI YAYINLANDI

Adli tıp raporlarına göre, Hüseyn Seferov'un çok sayıda kaburga kırığı ve diğer travmalara bağlı olarak travmatik ve hemorajik şoktan (hücrelerin oksijensiz kalması), Ziyaddin Seferov'un ise çok sayıda darbe sonucu gelişen travmatik şoktan öldüğü belirlendi. Ayrıca, aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer Azerbaycan vatandaşlarının da benzer şekilde işkenceye maruz kaldığı, çeşitli derecelerde bedensel zarar gördüğü ve hâlâ Rusya'daki sağlık kuruluşlarında tedavi altında bulundukları bildirildi.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Azerbaycan'a ait yolcu uçağının 25 Aralık 2024'te Rus hava sahasındayken yerden açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi üzerine Azerbaycan, Rusya'dan özür ve suçluların cezalandırılmasını istemişti ancak bu talep karşılık görmedi.

Daha sonra Azerbaycan, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen "Rusya Kültür Merkezi"nin faaliyetini sonlandırırken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'da düzenlenen törenlere katılmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

seni bu sefer biz bile kurtaramayız fazla ziplama

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Haber Yorumlarıfazlideniz:

aman dikkat ne avrupa ne abd sana destek verir…

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

Azerbaycan nin kardeşi israildir onu kurtarir

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Bugüne kadar yani so suç örgütlere göz yumuldu. Hepsi mafya icinde bu siyasetcilerin. Hepsi mafya ile ortak işler ceviriyor vallaha.

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Haber Yorumlarıdeep horizon:

RUS FETOSU

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