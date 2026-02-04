Haberler

Azerbaycan ile İsrail mutabakat zaptı imzaladı

Azerbaycan ile İsrail mutabakat zaptı imzaladı
Güncelleme:
Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay sektörü üzerindeki işbirliği konuları tartışıldı.

AZERBAYCAN Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulundu. Nebiyev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanlık Ofisi'ne bağlı Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi.

İmza töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bir konuşma yaptığını belirten Nebiyev, törenin ardından belgenin gelecekteki uygulama mekanizmaları üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Nebiyev, görüşmede ayrıca siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay sektörü alanlarında karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
