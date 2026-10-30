Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye'ye gitmeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan medyası: Aliyev Türkiye'ye gitmeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan'da hükümete yakın medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak.

Azerbaycan'da hükümete yakın medyada yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmayacak. 29 Ekim'de başlayan zirve kapsamında Ankara'da ülkelerin dışişleri bakanları toplandı.Hakan Fidan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov katıldı.Zirve programında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Türk Devletleri Medeniyet Parkı" açılışında da Azerbaycan'ı temsilen Bayramov yer aldı.Azerbaycan Haber Ajansı (APA) Aliyev'in Türkiye'deki zirveye katılmayacağını yazdı.İlham Aliyev'in Bakü'de, önceden belirlenmiş bir program doğrultusunda, FIFA U-15 Dünya Kupası'nın kapanış programına katılacağı da kaydedildi.Azerbaycan'dan zirveye katılım konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde Aliyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Erdoğan'a yönelik "kardeşim" ifadesi yer alan kutlama mesajı yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ekim'de Aliyev'i telefonla arayarak Ankara'daki zirveye davet etmişti.Bu telefon görüşmesi, Azerbaycan hükümetinin aynı gün"istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişlerini yasaklamasının ardından gerçekleşti.Ankara ve Bakü ilişkisi, Azerbaycan'daki okullarda başörtüsü yasağı sonucu getiren değişiklik sonrası açıklamalarla gerildi.Bu süreçte son olarak 26 Ekim'de 'ın istifası geldi.Saral, 13 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez. Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir" ifadelerini kullanmıştı.Zirve 30 Ekim'de de sürüyorTürk Devletleri Teşkilatı hükümet başkanları zirvesi 30 Ekim Cuma günü Ankara'da düzenlenecek.Erdoğan'ın başkanlığındaki zirve ile birlikte teşkilatın dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Türkiye'ye geçecek. AKP Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zirve için 30 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

BBC
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasını kırmızı beyaza boyadı
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

Sinem Dedetaş 90 gün sonra evinde! İlk sözleri dikkat çekti
Bosna Hersek'te EUFOR helikopteri düştü: 4 ölü, 11 yaralı

Askeri helikopter paramparça oldu: 4 ölü, 11 yaralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı

Ateş o şehrimize düştü: Peribacası faciasında kahreden detay!
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti

Katliamda bilanço ağırlaşıyor! Tren istasyonu cesetlerle doldu
Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılıçdaroğlu tokalaştı, Özel arkasına bile bakmadı

Anıtkabir'de soğuk rüzgarlar! Kılını bile kıpırdatmadı
Marmara'da batan gemiden 57 gün sonra acı haber geldi! 8 ailenin bekleyişi sürüyor

57 gün sonra acı haber geldi! Ağabeyin sözleri yürek dağladı
Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı

Mazhar Alanson'un eşi hastalığını açıkladı