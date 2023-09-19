Azerbaycan'ın Karabağ'da operasyon başlatmasının ardından Ermenistan'dan ilk açıklama: Sınırda durum stabil

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da Ermeni güçler tarafından artarak devam eden provokasyonların ardından operasyon başlattı. Bölgeden çatışma sesleri duyulurken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan sınırındaki durumun stabil olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bölgeden gelen görüntülerde Ermeni güçlere ait mevzilerin vurulduğu görülürken; Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.

"AMAÇ, ERMENİLERİN TOPRAKLARIMIZDAN ÇEKİLMESİ"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarında siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Yalnızca meşru askeri hedefler vuruluyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi." denildi.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin ilk görüntülerde Ermeni mevzilerinin vurulduğu görülürken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan sınırındaki durumun istikrarlı olduğunu açıkladı.