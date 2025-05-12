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'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu

'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu
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Koreli Kim Eunja, 'Ayla' filmiyle tanınan gerçek bir hikayenin kahramanı olarak, Incheon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2022'de geçirmiş olduğu Kovid-19 sonrası gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Kim, son anlarına kadar Türkiye'ye duyduğu sevgiyi hiç kaybetmedi.

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi. Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu. Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

'Ayla' filminin gerçek kahramanı Kim Eunja hayata gözlerini yumdu

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Türkiye'ye sevgisini son anlarına kadar kaybetmeyen Kim, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği tarafından sık sık ziyaret ediliyordu. Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti. Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.

Kaynak: AA / Ömercan Altay - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDerunum:

Süleyman babasıyla buluşmuşlardır inşallah. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

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Haber Yorumlarısait turk:

umarım Süleyman Babası ile buluşmuştur! yinede hayatta iken birbirlerini gördüler ne mutlu

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