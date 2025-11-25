Haberler

Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi
Güncelleme:
Avustralya'da yıllardır kamusal alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasını savunan Senatör Pauline Hanson, 2017'de yaptığı çıkışın benzerini tekrarlayarak bu kez de Senato oturumuna çarşafla girerek tartışmaları yeniden alevlendirdi.

  • Avustralya Senatörü Pauline Hanson, Senato'ya kara çarşafla girdi ve daha sonra çıkararak parlamentoda çarşafın yeri olmadığını belirtti.
  • Hanson, kamuya açık yerlerde yüzü tamamen örten giysilerin yasaklanmasını istedi ve bu tür kıyafetlerin kadınların iş bulmasını zorlaştırdığını iddia etti.
  • Diğer senatörler Hanson'u ırkçılıkla suçladı ve eylemini kınadı.

Avustralya'nın sağcı partisi "Tek Ulus"un Senatörü Pauline Hanson, Senato'ya kara çarşafla geldi. Yıllardır yüzü tamamıyla kapayan kıyafetlerin yasaklanmasını isteyen ancak bir netice alamayan Hanson, daha sonra çarşafı çıkartarak, "Bu çarşafı çıkarmaktan memnuniyet duyuyorum. Parlamentoda çarşafın yeri yok." dedi.

"BU TÜR KIYAFETLER KADINLAR İŞ BULMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Bu tür giysilerin baskıcı olduğunu, Avustralya kültürüne asimilasyona engel teşkil ettiğini, kadınların iş bulmasını zorlaştırdığını ve modern Batı toplumunda yeri olmadığını iddia ederek, kamuya açık yerlerde yüzün tamamını örten giysilerin yasaklanmasının modern Avustralya'da tartışılması gereken önemli bir mesele olduğunu söyledi.

"BU IRKÇI BİR SENATÖR, AÇIKÇA IRKÇILIK SERGİLİYOR"

Hanson'u eleştiren diğer senatörler, sağcı siyasetçinin, Avustralya'daki dini azınlıkların silinmesi için kampanya yürüttüğünü savundu. Yeni Güney Galler Eyaleti Senatörü Mehreen Faruqi, "Bu ırkçı bir senatör ve açıkça ırkçılık sergiliyor." derken, Batı Avustralya Eyaleti Bağımsız Senatörü Payman, gösteriyi "utanç verici" olarak nitelendirdi. Penny Wong da Hanson'un eylemini kınayarak, "Avustralya Senatosu üyesi olmaya layık değil." dedi. Hanson, 2017'de de benzer kıyafetle Senato'ya gelerek aynı taleplerde bulunmuştu.

Pauline Hanson.

Yorumlar (20)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Dinler ve emperyalizm kalktiginda dunya masalsı bir güzelliğe kavuşurdu

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme199
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Senin ortadan kalkman daha faydalı..

yanıt67
yanıt31
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Yanlış. Bütün ..izm ler kalktığında olmalı.

yanıt46
yanıt6
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Chp li çarşaflı.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme177
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

iyi yapmış. çarşaf yatakta olur. şu devirde bu kıyafet. bakan göz namuslu efendi olursa saç baş açık olmuş kime ne ya?

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme159
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Ozkan:

yüzünde meymenet yok zaten

Yorum Beğen184
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜrün Yerleştirme:

Carsafa provokasyon diyen bu siteyi boykot ediyorum

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme106
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
