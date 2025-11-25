Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Avustralya'nın sağcı partisi "Tek Ulus"un Senatörü Pauline Hanson, Senato'ya kara çarşafla geldi. Yıllardır yüzü tamamıyla kapayan kıyafetlerin yasaklanmasını isteyen ancak bir netice alamayan Hanson, daha sonra çarşafı çıkartarak, "Bu çarşafı çıkarmaktan memnuniyet duyuyorum. Parlamentoda çarşafın yeri yok." dedi.

"BU TÜR KIYAFETLER KADINLAR İŞ BULMASINI ZORLAŞTIRIYOR"

Bu tür giysilerin baskıcı olduğunu, Avustralya kültürüne asimilasyona engel teşkil ettiğini, kadınların iş bulmasını zorlaştırdığını ve modern Batı toplumunda yeri olmadığını iddia ederek, kamuya açık yerlerde yüzün tamamını örten giysilerin yasaklanmasının modern Avustralya'da tartışılması gereken önemli bir mesele olduğunu söyledi.

"BU IRKÇI BİR SENATÖR, AÇIKÇA IRKÇILIK SERGİLİYOR"

Hanson'u eleştiren diğer senatörler, sağcı siyasetçinin, Avustralya'daki dini azınlıkların silinmesi için kampanya yürüttüğünü savundu. Yeni Güney Galler Eyaleti Senatörü Mehreen Faruqi, "Bu ırkçı bir senatör ve açıkça ırkçılık sergiliyor." derken, Batı Avustralya Eyaleti Bağımsız Senatörü Payman, gösteriyi "utanç verici" olarak nitelendirdi. Penny Wong da Hanson'un eylemini kınayarak, "Avustralya Senatosu üyesi olmaya layık değil." dedi. Hanson, 2017'de de benzer kıyafetle Senato'ya gelerek aynı taleplerde bulunmuştu.

Pauline Hanson.