Fransa kaosa sürükleniyor! Binalar küle döndü, polis yalnızca izledi

Fransa'da ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösteriler sürerken polis ve eylemciler arasında yer yer arbede yaşandı.

BAŞKENT ŞİDDET OLAYLARINA SAHNE OLDU

Yeni hükümet değişikliğinin yaşandığı ülkede Macron'un politikalarına tepki gösteren eylemciler sokaklara indi. "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler, başkent Paris başta olmak üzere şiddet olaylarına sahne oldu.

HER YERİ ATEŞE VERDİLER

Eylemciler polise farklı cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

DEV ALIŞMERKEZİ KAPATILDI

Protestocuların yağmalama eylemlerinde bulunacağı gerekçesiyle başkentteki Forum des Halles alışveriş merkezi kapatıldı. Aynı zamanda Paris'in Chatelet bölgesinde bir iş yeri yandı, polis metro ve çevresindeki göstericileri biber gazı ile püskürttü. Ülkenin ikinci büyük kenti Marsilya'da da polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Montpellier kent merkezi de şiddet olaylarına sahne oldu, polis eylemcilere tazyikli suyla müdahalede bulundu. Ulusal basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, ülke genelinde 273 noktada gösteriler yapıldı ve 157 yol kapatma eylemi gerçekleştirildi. Ayrıca eylemlerde 171'i Paris'te olmak üzere 296 kişi gözaltına alındı.

SİYASİLERDEN ŞİDDET OLAYLARINA TEPKİ

Gözaltına alınan eylemci sayısının 280'i aştığı eylemler devam ederken, siyasiler ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarla şiddet olaylarına tepki gösterdi. Fransa'da bu hafta düşen François Bayrou hükümetinin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülke genelindeki gösterilerde 80 binden fazla kolluk kuvvetinin görev aldığını belirterek, polislere yönelik şiddet eylemlerine sert çıktı. Retailleau, bir polisin kaldırım taşıyla hedef alındığına dikkati çekerek, görev başındaki polisler ile dayanışma mesajı verdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon da açıklamasında göstericilerden dikkatli ve temkinli olmalarını istedi, İçişleri Bakanı Retailleau'yu "provokasyon" arayışında olmakla suçladı. LFI milletvekili Clemence Guette ise Fransız halkının "barışçıl bir şekilde" eylem yaptığını belirtti. Guette, "Her yerde Retailleau meşru bir öfkeyi susturmak için biber gazı ve copların şiddetini serbest bırakıyor. Gösteri hakkı anayasal bir hak." ifadesini kullandı.

Eylemcilerden dikkatli olmalarını isteyen Guette, yeni Başbakanı Sebastien Lecornu'nun ilk görev gününe "şiddetin damga vurduğunu" belirtti. Bir diğer LFI milletvekili Emmanuel Fernandes de Strazburg'da bir lisenin önündeki eylemlerde polisin "çok yoğun şekilde biber gazı kullanmasını" eleştirdi. Fransız vekil, "baskıya son verilmesi ve ifade özgürlüğünün sağlanması" çağrısı yaptı.