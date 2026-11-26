Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptını "geçersiz ve hükümsüz" olarak niteleyen Avrupa Birliği (AB) kurumları arasına katıldı. Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltilen bir kararı kabul eden AP, AB'nin iki ülke arasındaki anlaşmaya karşı önlem almasını istedi.Karar, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada parlamenterlerin tamamına yakınının oyuyla kabul edildi.Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Aralık'ta Libya'ya yapacağı ziyaretin öncesinde alınan karar zamanlamasıyla dikkat çekiyor.Mutabakat zaptını, "uluslararası hukuka ve deniz hukuku ilkelerine aykırı olduğu" gerekçesiyle kınayan AP kararında şöyle deniliyor: "AP, anlaşmanın üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini, deniz hukukuna uymadığını, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve üçüncü devletler için herhangi bir hukuki sonuç doğuramayacağını yeniden teyit eder."AP, uluslararası hukuka uygun olarak egemenliklerini ve egemenlik haklarını savunma konusunda Yunanistan ve Kıbrıs'la tam ve kesin bir dayanışma içinde olduğu mesajı verdi.Kararda AB Komisyonu, Mutabakat Zaptı'nı uygulayan faaliyetlere hiçbir AB fonundan destek sağlamadığından emin olmak için Türkiye ve Libya ile AB'nin mali işbirliğini gözden geçirmeye çağırıldı.AP kararında, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a yönelik bir çağrı da yer aldı.AP, Kallas'tan konuya ilişkin olarak atılan diplomatik adımlar, AB fonlarına ilişkin güvenceler ve Yunanistan, Kıbrıs ve diğer üye ülkelerin egemenlik haklarını korumak için önerilen tedbirler hakkında üç ay içinde rapor sunmasını istedi.Doğu Akdeniz'e deniz gücü çağrısıTürkiye'nin, NAVTEX'i (seyrüsefer teleksi) siyasi amaçlarla kullandığının vurgulandığı AP kararının dikkat çeken unsurlarından birini de Doğu Akdeniz için Aspides Operasyonu'nun örnek alınması talebi oluşturdu.Üç deniz unsuruyla yürütülen ve 19 Şubat 2024'ten bu yana aktif olan Aspides Operasyonu, AB'nin, Kızıldeniz, Körfez ve Hint Okyanusu'nun kuzey batısında ticaret ve ticari gemiler için seyir özgürlüğünün korunmasına ve deniz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunan savunma amaçlı askeri bir operasyon.Kararda, "Doğu Akdeniz ve komşu denizlerdeki kritik deniz altı altyapısını, enerji koridorlarını ve seyrüsefer özgürlüğünü korumak amacıyla, Eunavfor Aspides'in operasyonel örneğinden yararlanarak, AB'nin ekonomik gücüne uygun, daha iddialı ve tutarlı bir Avrupa deniz güvenliği yaklaşımı oluşturulmasını talep eder" denildi.Kararda, NATO'nun kolektif savunma ilkesinin temeli olan 5. maddeye benzetilen AB Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrasına atıf yapıldı.Bu çerçevede, bir üye devletin topraklarında silahlı bir saldırıya maruz kalması halinde diğer üye devletlerin elindeki tüm imkanları kullanarak bu devlete yardım ve destek sağlama yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı.AP, üye ülkelerden oluşan AB Konseyi'ne de mutabakat metninin uygulanması halinde üye devletlerin egemenlik haklarını ihlal eden kişilere veya kuruluşlara karşı hedef odaklı kısıtlayıcı önlemler alınması çağrısı yaptı.AP, Türkiye'ye ve ilgili Libya makamlarına, Mutabakat Zaptı'nı ve ilgili hidrokarbon düzenlemelerini feshetmeleri ve bunları uygulamaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.Türkiye Libya'nın 'komşusu değil'Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye ile 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı onaylamasına üst düzey tepki verilmişti.AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak açıklama yaparken, Kallas da 21 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Brüksel'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası 27 üye ülke adına bir açıklama yaptı.Yunanistan konuyu Birlik gündeminde sıcak tutmak için yoğun çaba harcarken karar öncesinde düzenlenen oturumda yapılan açıklamalar da AB kurumlarının benimsediği çizginin Avrupalı parlamenterler tarafından paylaşıldığını gösterdi.AP'de, 24 Kasım'da düzenlenen oturumda Dönem Başkanı İrlanda adına konuşan Devlet Bakanı Charlie McConalogue, "Deniz sınırlarının belirlenmesi, uluslararası hukuka tam olarak saygı gösterilerek iyi niyetle, diyalog ve müzakere yoluyla ele alınmalı. Başkalarının haklarını hiçe sayan tek taraflı eylemler yoluyla değil" dedi.AB Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, "Başkalarının haklarını hiçe sayan tek taraflı eylemler kabul edilemez. Birlik, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında kararlılıkla durmaya devam edecektir. Türkiye ile yürüttüğümüz çalışmalarda bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Oldukça düşük katılımın olduğu oturumda söz alanların büyük bölümünü Yunan ve Kıbrıslı parlamenterler oluşturdu.Bu isimlerden biri olan AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Manolis Kefalogiannis, mutabakatın Doğu Akdeniz'de bir oldu-bitti yaratma girişimi olduğunu söyledi.Yunan parlamenter, "Bir AB üyesi devletin egemenlik haklarına meydan okumak bütünüyle AB'nin kendisine meydan okumaktır" dedi.

Türkiye'nin yalnız uluslararası hukuka değil geometri yasalarına da meydan okuyan bir teori geliştirdiğini savunan AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor şunları söyledi: "Türkiye, AB'nin komşusu. Libya da AB'nin komşusu. Ancak birbirlerinin komşusu olduklarını hiç düşünmemiştik çünkü değiller. Dolayısıyla, bu mutabakat zaptının gerekçesi hukuki değil, tamamen siyasidir."Mutabakat zaptının geçersiz ve hükümsüz olduğu görüşündeki isimlerden olan AP Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister, "AP'nin mesajı nettir: Uluslararası hukuku savunmaya devam edeceğiz ve üye devletlerimiz Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışma içindeyiz" dedi.Tarafların bakış açıları farklıTürkiye, mutabakat muhtırasının uluslararası hukuka uygun olduğunu ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı haklarını koruduğunu, AB'nin yaklaşımının tarafsız olmadığını ve birliğin sadece üye ülkeleri Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tezlerini benimsemeye odaklandığını savunuyor.Yunanistan 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) uyarınca Ege Adaları'nın da ana kara gibi tam kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olduğunu vurguluyor.Bu sözleşmeye taraf olmayan Türkiye ise Ege Adaları'nın özellikle de Anadolu ana karasının kıyı projeksiyonunu kesen adaların, ana karalar gibi tam kıta sahanlığı ve MEB'i olamayacağı görüşünde.Ankara, deniz sınırlarının sınırlandırılmasında temel kuralın "eşit uzaklık" değil, "hakkaniyet" ilkesi olması, kapatılmış veya yarı kapalı denizlerde coğrafyanın özel şartlarının dikkate alınması gerektiğini savunuyor.