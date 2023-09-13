Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye raporu: AB'ye katılım süreci yeniden başlatılamayacak
Avrupa Parlamentosu, Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporunu kabul etti. Rapor, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında yeniden başlatılamayacağını belirtti. İlişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan 'paralel ve gerçekçi' bir çerçeve bulmaya yönelik bir sürecin başlatılması önerildi. Ayrıca, Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması talep edildi.
Avrupa Parlamentosunda (AP) Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporu kabul edildi. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin "mevcut koşullar içinde" yeniden başlatılamayacağı belirtilen raporda, ilişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan "paralel ve gerçekçi" bir çerçeve bulmaya yönelik sürecin başlatılması tavsiye edildi. Raporda ayrıca, Türkiye'den, İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması istendi.