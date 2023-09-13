Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye raporu: AB'ye katılım süreci yeniden başlatılamayacak

Avrupa Parlamentosu, Türkiye hakkında hazırlanan 2022 yılı raporunu kabul etti. Rapor, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin mevcut koşullar altında yeniden başlatılamayacağını belirtti. İlişkilerin geleceği için karşılıklı çıkarları kapsayan 'paralel ve gerçekçi' bir çerçeve bulmaya yönelik bir sürecin başlatılması önerildi. Ayrıca, Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede onaylaması talep edildi.