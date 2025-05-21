Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması! 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede

Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk soruşturması! 5 milletvekilinin dokunulmazlığı tehlikede
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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Çinli teknoloji devi Huawei'ye ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında beş parlamento üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının talep edildiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu'nda, Çinli teknoloji devi Huawei ile bağlantılı olduğu iddia edilen yolsuzluk soruşturması kapsamında beş Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gündeme geldi. Talep hukuk komisyonuna gönderildi.

Avrupa Parlamentosu'nda bazı milletvekillerinin Huawei'nin Avrupa'daki karar alma süreçlerinin yasa dışı yollarla etkilemeye çalıştığı iddiasıyla başlayan tartışma devam ediyor.

5 MİLLETVEKİLİNİN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILABİLİR

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Belçikalı yetkililerin beş milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik talebini Parlamento Genel Kurulu'nda duyurdu. Metsola, konunun Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesi'ne havale edildiğini açıkladı.

Soruşturmada adı geçen isimler arasında Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) İtalyan milletvekilleri Fulvio Martusciello, Giusi Princi ve Salvatore de Meo; Sosyalist grup üyesi Maltalı Daniel Attard ile Renew Europe grubundan Bulgar vekil Nikola Minchev yer alıyor.

OFİSLERDEN ARAMALAR YAPILMIŞTI

Belçika Federal Savcılığı, iki ay önce başlatılan soruşturmada sekiz kişiyi "aktif yolsuzluk", "kara para aklama" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla itham etti. Mart ayı ortasında Avrupa Parlamentosu'nda bazı ofislerde aramalar gerçekleştirilmişti.

ÇİNLİ ŞİRKETİN KARAR ALMASI SÜREÇLERİNİ ETKİLEDİKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Soruşturmanın merkezinde, Huawei'nin Avrupa'daki karar alma süreçlerini yasa dışı yollarla etkilemeye çalıştığı iddiası bulunuyor. Çinli teknoloji şirketleri, özellikle telekomünikasyon altyapılarına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle uzun süredir Batılı ülkelerin radarında bulunuyor.

Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki haftalarda ilgili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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