Haberler

Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması

Avrupalı liderlerden ortak Grönland açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AVRUPA'nın önde gelen 7 ülkesinin liderleri, Grönland üzerindeki karar yetkisinin sadece Danimarka ve Grönland'a ait olduğunu vurguladı. NATO'nun Arktik bölgesinin güvenliğini önceliklendirdiği belirtilerek, müttefikler arası işbirliğinin önemi ifade edildi.

AVRUPA'nın önde gelen 7 ülkesinin lideri tarafından yapılan ortak açıklamada, Grönland üzerindeki karar yetkisinin sadece Danimarka ve Grönland'a ait olduğunun altı çizildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından imzalanan ortak açıklamada, Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa ve transatlantik güvenliği için kritik olduğu kaydedildi.

Liderler, NATO'nun Arktik bölgesini bir öncelik olarak belirlediğini ve Avrupalı müttefiklerin bu alandaki varlıklarını, faaliyetlerini ve yatırımlarını artırdığını belirtti. Açıklamada, "Grönland da dahil olmak üzere Danimarka, NATO'nun bir parçasıdır. Bu nedenle Arktik'teki güvenlik; egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı da dahil olmak üzere BM Şartı'nın ilkelerine bağlı kalınarak, ABD dahil NATO müttefikleriyle kolektif olarak sağlanmalıdır. Bunlar evrensel ilkelerdir ve biz bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" denildi.

ABD'nin NATO müttefiki olarak ve Danimarka ile 1951'de imzalanan savunma anlaşması kapsamında temel bir ortak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Grönland, halkına aittir. Danimarka ve Grönland ile ilgili konularda karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Özgür Özel'den 'Seyyanen zam' çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim

Milyonları ilgilendiren zam çağrısı: Gelin bu ayıbı temizleyelim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Bu telefonlara sahip olanlar dikkat! Kullanım ömrü sona eriyor
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi