Atatürk'ün ölüm yıl dönümü Abuja'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında, Nijerya'nın başkenti Abuja'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ndeki törene, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Büyükelçilik İkinci Katibi İmdat Karakoç, Güvenlik Ataşesi Zafer Kama ve çalışanlar katıldı.

Törende, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Güvenlik Ataşesi Kama, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, bütün imkansızlıklara rağmen "Ya istiklal ya ölüm." diyerek Anadolu'nun bağrında yaktığı ateşle yola çıkan ve tüm dünyaya meydan okuyan bir lider olduğunu belirtti.

Atatürk'ün, askeri dehasıyla düşmanlarını dize getirerek dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kahramanlık ve kurtuluş destanı yazdığını, yepyeni bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu vurgulayan Kama, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki Cumhuriyet'imizin 100. yaş gününü kutladığımız bu dönemde adımlarımız daha da hızlanacak, ülkemiz daha da büyüyecek ve geleceğin güçlü Türkiye'sine koşar adım ilerleyeceğiz. Dolayısıyla Atatürk'ü anmanın, ilkeleriyle aydınlattığı yolda kararlılıkla yürümekle, kurduğu Cumhuriyet'e, ilke ve inkılaplarına, tam bağımsızlığa, milli sınırlarımız içerisinde bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkmakla mümkün olduğu asla unutulmamalıdır."