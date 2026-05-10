Aşırı hava olayları Dünya Kupası organizasyonunu nasıl etkileyebilir?

Dünyanın en büyük futbol turnuvasının başlamasına sadece bir ay kala, dikkatler sadece takımlara ve mekanlara değil, hava durumuna da çevrildi.

Turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da yaz aylarında sıcaklar, gök gürültülü fırtınalar ve hatta orman yangınlarından kaynaklanan kötü hava kalitesi gibi sorunlar yaşanıyor.

Nem de, hava koşullarından kaynaklanabilecek aksaklıklarda önemli bir faktör olabilir.

FIFA, sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve "oyuncu refahına olan bağlılığının" bir parçası olarak, turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu üç dakikalık molalar koydu.

Geçen yılki FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında, Chelsea ile Benfica arasındaki maç da dahil altı karşılaşma aşırı sıcak ve fırtınalar nedeniyle kesintiye uğradı. Bu durum iki saatlik bir gecikmeye yol açtı.

Bu olay, o dönemde Chelsea'nin teknik direktörü Enzo Maresca'nın ABD'nin "muhtemelen bu turnuvayı düzenlemek için doğru yer olmadığını" söylemesine neden oldu.

Ne kadar sıcak olabilir?

Ev sahibi şehirlerin çoğu yüksek yaz sıcaklıklarına alışkın.

Amerika Birleşik Devletleri'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde, ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30°C civarında ve daha sıcak dönemlerde 40°C'ye kadar çıkabilir.

Nem de denkleme eklendiğinde, vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için, her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar.

Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var.

Bunlardan biri, termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiğini ifade eden "hissedilen sıcaklık".

Örneğin Miami'de, yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32°C genellikle 43°C gibi hissediliyor.

Ayrıca, vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren Islak Küre Sıcaklığı (WBGT) da var. Yaklaşık 28°C civarındaki bir WBGT, elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul edilir.

Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'nde yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada, bilim insanları "16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28°C WBGT'yi aştığı" sonucuna vardı.

WBGT'nin öğleden sonra en az 32°C'ye ulaşabileceği altı ev sahibi şehir (Miami, Houston, Dallas, Monterrey, Kansas City ve Atlanta) bulunuyor. Bu da vücudun kendini serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.

Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin, İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C Grubu maçının başlama saati 18:00 olacak.

Houston ve Dallas'taki stadyumlar da dahil olmak üzere bazı mekanlarda, koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor.

Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10°C veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir.

Örneğin, bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da Doğu Zaman Dilimiyle 15:00'te oynanacağı New York'ta, tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.

Gök gürültülü fırtınalar

Gök gürültülü fırtınalar, maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip.

Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın, ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde, sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.

Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse, ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması, son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması.

Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si, gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle üç saat öne alındı.

Pist, birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor.

Maç saatleri ayarlanabilse de, gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.

Orman yangınları ve hava kalitesi

2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor.

2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları, dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu.

New York da dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı.

FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşiği bulunmadığından, maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.

Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor?

Oyuncular ve organizatörler için, aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir.

Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken, fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir.

Ancak gecikmeler ve ertelemeler, ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.