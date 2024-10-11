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45 yaşındaki kadın arıza yapan asansörün içinde feci şekilde can verdi

45 yaşındaki kadın arıza yapan asansörün içinde feci şekilde can verdi
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, 45 yaşındaki Adriana Maria de Jesus, bindiği asansörün kontrolünü kaybedip serbest düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Asansörde iki erkek yolcu daha bulunuyordu. Kaza sonrası Adriana ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Olayın ardından yapılan araştırmalar, asansörün 60 yıldan fazla bir süredir yenilenmediğini ortaya çıkardı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşanan trajik bir asansör kazası, bir kadının hayatına mal oldu. 45 yaşındaki Adriana Maria de Jesus, 6 Ağustos günü işe giderken bindiği asansörde feci bir kaza geçirdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dehşet verici detaylarını gözler önüne serdi. Adriana, beşinci kattan aşağı inerken asansör aniden kontrolden çıktı ve serbest düşüşe geçti. Asansörde iki erkek yolcu daha vardı.

Adriana'nın kocası Gildelio Alves do Santos, binanın kapıcısı olarak çalışıyordu ve eşinin son anlarını güvenlik kameralarından izlemek zorunda kaldı. Gildelio, "Karımın yukarı çıktığını gördüm, her şey normaldi. Ama aşağı indiğinde dehşete düştüm," diye anlattı yaşadığı travmayı.

Kaza sonrası Adriana ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak bir hafta sonra hayatını kaybetti. Asansördeki diğer iki yolcu ise şans eseri hayatta kaldı.

Soruşturma hala devam ediyor. Asansörün 60 yıldan fazla bir süredir yenilenmediği ve binaya ilk kurulduğunda takılan asansörle aynı olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, olayı şüpheli ölüm ve yaralanma olarak inceliyor.

Bu acı olay, Adriana ve Gildelio'nun yeniden kavuşma hikayesini de trajik bir şekilde sonlandırdı. Çocukluk aşkı olan çift, 30 yıl ayrı kaldıktan sonra 6 yıl önce yeniden bir araya gelmişti.

Bu kaza, eski binalardaki asansörlerin düzenli bakımının ve gerektiğinde yenilenmesinin önemini acı bir şekilde hatırlatıyor. Uzmanlar, bina yönetimlerini ve sakinlerini bu konuda daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Asansörde korkunç kaza: 45 yaşındaki kadın arıza yapan asansörün içinde feci şekilde can verdi

Asansörde korkunç kaza: 45 yaşındaki kadın arıza yapan asansörün içinde feci şekilde can verdi

Asansörde korkunç kaza: 45 yaşındaki kadın arıza yapan asansörün içinde feci şekilde can verdi

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