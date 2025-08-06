Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti

Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Havalimanı'nda büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. 38 yaşındaki Aisiah Sinta Dewi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dewi, yeğeniyle buluşmak için havalimanına gelmişti. Check-in alanına gitmek üzere bindiği asansör ikinci kata ulaştığında, önündeki kapı açılmadı. Dewi, arkasındaki kapının açıldığını fark etmedi. Telefonuyla ilgilenirken panikleyip acil durum düğmelerine basmaya başladı ve ön kapıyı zorla açmaya çalıştı. Yeğenini arayıp asansörde sıkıştığını söyledi. Kısa süre sonra kapı açıldı ancak Dewi farkında olmadan asansör boşluğuna adım attı ve metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Deli Serdang polisi, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Adli tıp incelemeleri sürerken, olay anına tanık olan kişiler de ifade vermeye başladı. Kuzey Sumatra Ombudsmanlığı ise havaalanı yönetimini ağır ihmal ile suçladı. Yetkililerin, Dewi'nin yardım çağrılarına geç yanıt verdiği ve güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtildi.

Yaşanan trajedi, havalimanlarında asansör güvenliğini ve acil durum müdahalelerinin yeterliliğini tekrar gündeme getirdi. Sosyal medyada binlerce kişi, havalimanı yönetiminin gerekli denetimleri yapmaması ve asansör güvenliğini sağlamaması nedeniyle tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin nasıl bir önlem alacağı merak konusu oldu.