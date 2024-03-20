Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın gazeteciye yaptığı hareket ülkede gündem oldu

Arnavutluk bu günlerde Başbakan Edi Rama'nın gazeteci bir kadına yaptığı hareketi konuşuyor. Başbakan Rama'nın röportaj esnasında kendisine yöneltilen soruyu cevaplamayıp gazetecinin yüzüne yaptığı müdahale çok konuşuldu.

BAŞBAKANDAN GAZETECİYE "GİT KENDİNE BAK"

Yaklaşık 13 senedir Arnavutluk Başbakanlığı yapan Edi Rama'nın başkent Tiran'da yaptığı açıklamaların ardından gazeteci Ambrozia Meta'ya yaptığı müdahale çok eleştirildi. Açıklamanın sonunda kendisine gazeteci Meta tarafından ihaleler ve gelecek yatırımlar soruldu. Bu soru üzerine Rama "Git kendine bak" dedi ve gazeteci Meta'nın yüzüne sertçe müdahalede bulundu.

BASINI KÜÇÜMSEYEN BİR LİDER DEĞİLİM

Olayla ilgili bir açıklama da olayın faili Başbakan Rama'dan geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Rama" Sizden gelen bütün soruları sabırla yanıtladım. Özür dilemek mi? Özür dilemek zorunda olmadığım gibi basını küçümseyen lider nitelemesini de reddediyorum. Çünkü burada ve uzun yıllar boyunca hiçbir gazeteciyle herhangi bir tartışmaya girmedim" dedi.

GİZLİ FON İDDİASI

Başbakan Rama'nın bu konuya neden böyle sert tepki verdiği konusunda iddialar büyük. Arnavut basınında yer alan haberlere göre daha önce de adı çokça yolsuzlukla anılan Rama'nın bu sefer ülkeye gizli bir fon sokacağı yönünde. Ayrıca Arnavutluk basını, sorulara cevap vermeyen Rama'yı halkı konuyla ilgili bilgilendirmemekle de suçluyor.