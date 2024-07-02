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Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 7 yaşındaki kızı taciz etmesinin ardından kentte başlayan olaylar yurdun çeşitli noktalarına yayıldı. Buna karşılık olarak Suriye'nin bazı bölgelerinde de Türklere ait TIR'lar ve Türk bayrakları ateşe verildi. Sosyal medyada ise bazı Arap kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak boykot çağrısında bulundu.

Türkiye'nin bazı kentlerinde Suriyelilere yönelik olaylarpatlak verdi. Suriye'de ise Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenlendi. Gerilimin arttığı bu dönemde sosyal medyada da Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı.

FARKLI ÜLKELERDEN TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA

Tüm dünya kamuoyu Türkiye'de yaşananlara dikkat kesildi. Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba ise oldukça dikkat çeken bir noktanın üzerinde durdu ve farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

"BOYKOT EDİLECEK TÜRK ÜRÜNLERİ"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" notunu düştü.

TÜRK TURİZMİNİ DE HEDEF ALDILAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Öncelikle onların turizmini boykot edin, bu daha etkili olur" derken bir kullanıcı ise, "Mültecileri alanları boykot etmeyin" ifadesini kullandı. Al-Bawaba'nın haberinde bir diğer sosyal medya kullanıcısının ise, "Bu ürünleri ilk kez görüyorum. Bunlar genelde Mısır'da yaygın gibi gözüküyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Sosyal Medya Orta Doğu Kayseri Türkiye Suriye Sosyal Medya Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

Erhan lafcı:

Ve tarih tekerrür ediyor. 100 yıl önceki ihanet 100 yıl sonra kaldığı yerden devam ediyor????????

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Adem yıldız:

Keşke etsenizde ürünler bize kalıp fiyatları düşse ama yapamazsınız, neyse baya laf varda bende kalsın

195
18
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Bilge Tanrıöver :

Boykotunuz sürekli olsun

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Turgut Aydın:

Baba ları ölürse bizde hemencecik bayrağımızı yarıya indirir matem tutarızz

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Ensar Tayfur:

İsraile karşı bu boykotu yapmadılar.

42
1
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mehmet demirtaş:

ac kalırsınız

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Nihat Coktas:

gazi mustafa kemal atatürk büyük adamdı bu günleri 100 yıl önce gördü nur içinde yat

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4
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Yılmaz ökmen:

Bir kişinin günahını,günahsız insanların mallarını canlarını yakarak yıkarak öfke kusacaksın,sonrada buna ihanet diyeceksiniz,ben Suriyeli değilim burda tek suçlu var,oda bizim bu mültecileri bu kadar fazla burda tutmamız inatla bu kadar fazla mülteciyi burda tutup ülkeyi ekonomik ve kültürel tahribata uğratanlar sorumlu ordaki bir avuç mülteci değil yapmayın

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Mehmet ŞaFaK:

en iyi boykot ülkemizden gitmeleridir bence

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0
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Baba Yabgu:

Burdakiler de boykot edip hepsi gitse ama onur yokki

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