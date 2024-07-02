Araplardan Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar! Boykot edilecek Türk ürünlerini listelediler

Türkiye'nin bazı kentlerinde Suriyelilere yönelik olaylarpatlak verdi. Suriye'de ise Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenlendi. Gerilimin arttığı bu dönemde sosyal medyada da Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı.

FARKLI ÜLKELERDEN TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA

Tüm dünya kamuoyu Türkiye'de yaşananlara dikkat kesildi. Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba ise oldukça dikkat çeken bir noktanın üzerinde durdu ve farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.

"BOYKOT EDİLECEK TÜRK ÜRÜNLERİ"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" notunu düştü.

TÜRK TURİZMİNİ DE HEDEF ALDILAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Öncelikle onların turizmini boykot edin, bu daha etkili olur" derken bir kullanıcı ise, "Mültecileri alanları boykot etmeyin" ifadesini kullandı. Al-Bawaba'nın haberinde bir diğer sosyal medya kullanıcısının ise, "Bu ürünleri ilk kez görüyorum. Bunlar genelde Mısır'da yaygın gibi gözüküyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.