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Arakçi’den Ürdünlü mevkidaşına yanıt: İran ABD’ye karşılık vermek için ne kadar beklemeliydi

Arakçi’den Ürdünlü mevkidaşına yanıt: İran ABD’ye karşılık vermek için ne kadar beklemeliydi
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, İran'ın ABD saldırılarının ardından Arap ülkelerine yönelik saldırılarının "misilleme sayılamayacak kadar hızlı" olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi. Arakçi, "Ürdün Dışişleri Bakanı, İran'ın ne Arap ülkelerinin ne de İran'ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?" diye sordu.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, İran'ın ABD saldırılarının ardından Arap ülkelerine yönelik saldırılarının "misilleme sayılamayacak kadar hızlı" olduğu yönündeki sözlerine yanıt verdi. Arakçi, "Ürdün Dışişleri Bakanı, İran'ın ne Arap ülkelerinin ne de İran'ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?" diye sordu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin İran'ın Ürdün ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Dışişleri Bakanı, İran'ın ne Arap ülkelerinin ne de İran'ın egemenliğine saygı gösteren bir saldırgana karşılık vermeden önce ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor? Peki, masum İranlıların ölümüne yol açan ilk Amerikan saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve karasularının kullanıldığından gerçekten habersiz mi?" ifadelerini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın ABD saldırılarının ardından Arap ülkelerine yönelik saldırılarının "misilleme sayılamayacak kadar hızlı" olduğunu söylemiş, "Saldırının bir tepki olmasının, bunun bir saldırı olduğu gerçeğini değiştirmediği"ni kaydetmişti.

Kaynak: ANKA
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