Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, fiyatlara sitem etti: Yine rekor kırdı - Haberler

Aracına yakıt alan eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, fiyatlara sitem etti: Yine rekor kırdı Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı olarak görev yapan Mike Pence, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Aracına benzin aldığı sırada çektiği fotoğrafları paylaşan Pence, akaryakıt fiyatlarına sitem ederek "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı." dedi. Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı sosyal medya paylaşımında akaryakıt fiyatlarına sitem etti. "FİYATLAR REKOR KIRDI" Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı. BIDEN'A "AMERİKAN ENERJİSİNİN ÖNÜNÜ AÇ" ÇAĞRISI Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu. TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor. ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. AA / Kasım İleri - Dünya Tam Gemi Şok Denemeleri Mike Pence Dünya Güncel Haberler

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